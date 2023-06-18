Неэффективно и опасно. Почему никогда не следует делать базовый загар перед отпуском?

Для многих, как бы они ни старались, пребывание на солнце заканчивается ожогами. Поэтому некоторые девушки предпочитают перед отдыхом сходить в солярий и получить так называемый базовый загар.

Фото: Pixabay

Этот загорелый слой по идее должен защитить кожу от ожогов. Но The Sun передает, что дерматологи считают иначе. На самом деле загар – это признак повреждения кожи из-за слишком большого количества ультрафиолетового излучения.

Фото: Pixabay

Когда на кожу действует УФ-излучение, она вырабатывает меланин – пигмент, который придает ей цвет. Он защищает кожу от вредных лучей, но не может блокировать их полностью. Поэтому даже потемневшее от загара тело уязвимо перед солнцем. Лучи все еще могут проникать в клетки и повреждать ДНК, что может вызвать генетические мутации и привести к меланоме – одной из самых смертоносных форм рака кожи.