Неэффективно и опасно. Почему никогда не следует делать базовый загар перед отпуском?

Для многих, как бы они ни старались, пребывание на солнце заканчивается ожогами. Поэтому некоторые девушки предпочитают перед отдыхом сходить в солярий и получить так называемый базовый загар.
Для многих, как бы они ни старались, пребывание на солнце заканчивается ожогами. Поэтому некоторые девушки предпочитают перед отдыхом сходить в солярий и получить так называемый базовый загар.
Фото: Pixabay
Этот загорелый слой по идее должен защитить кожу от ожогов. Но The Sun передает, что дерматологи считают иначе. На самом деле загар – это признак повреждения кожи из-за слишком большого количества ультрафиолетового излучения.
Фото: Pixabay
Когда на кожу действует УФ-излучение, она вырабатывает меланин – пигмент, который придает ей цвет. Он защищает кожу от вредных лучей, но не может блокировать их полностью. Поэтому даже потемневшее от загара тело уязвимо перед солнцем. Лучи все еще могут проникать в клетки и повреждать ДНК, что может вызвать генетические мутации и привести к меланоме – одной из самых смертоносных форм рака кожи.
Фото: Pixabay
Но не только этим опасен загар. Он еще приводит к преждевременному старению – морщинам, возрастным пятнам, пигментации. Лучший способ защитить кожу от вредных лучей солнца – избегать загара. А если вам необходимо находиться на солнце, надевайте защитную одежду, широкополую шляпу, очки и пользуйтесь солнцезащитным кремом с широким спектром действия.
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