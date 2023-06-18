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Неэффективно и опасно. Почему никогда не следует делать базовый загар перед отпуском?

18 июня 2023 16:00
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Для многих, как бы они ни старались, пребывание на солнце заканчивается ожогами. Поэтому некоторые девушки предпочитают перед отдыхом сходить в солярий и получить так называемый базовый загар.

Неэффективно и опасно. Почему никогда не следует делать базовый загар перед отпуском? -1

Фото: Pixabay

Этот загорелый слой по идее должен защитить кожу от ожогов. Но The Sun передает, что дерматологи считают иначе. На самом деле загар – это признак повреждения кожи из-за слишком большого количества ультрафиолетового излучения.

Неэффективно и опасно. Почему никогда не следует делать базовый загар перед отпуском? -4

Фото: Pixabay

Когда на кожу действует УФ-излучение, она вырабатывает меланин – пигмент, который придает ей цвет. Он защищает кожу от вредных лучей, но не может блокировать их полностью. Поэтому даже потемневшее от загара тело уязвимо перед солнцем. Лучи все еще могут проникать в клетки и повреждать ДНК, что может вызвать генетические мутации и привести к меланоме – одной из самых смертоносных форм рака кожи.

Неэффективно и опасно. Почему никогда не следует делать базовый загар перед отпуском? -7

Фото: Pixabay

Но не только этим опасен загар. Он еще приводит к преждевременному старению – морщинам, возрастным пятнам, пигментации. Лучший способ защитить кожу от вредных лучей солнца – избегать загара. А если вам необходимо находиться на солнце, надевайте защитную одежду, широкополую шляпу, очки и пользуйтесь солнцезащитным кремом с широким спектром действия.

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# Отпуск # калейдоскоп # Фотофакт

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