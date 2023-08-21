Прямой эфир

Повреждает дёсны и эмаль. Грубая ошибка, которую допускает большинство людей во время чистки зубов

21 августа 2023 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

А вы знали, что нужно смачивать зубную щетку перед чисткой зубов? Это необходимо не только для комфорта, но и полезно для здоровья. Эксперт рассказал подробно, почему так нужно делать обязательно.

Повреждает дёсны и эмаль. Грубая ошибка, которую допускает большинство людей во время чистки зубов-1

Фото: Pixabay

Заранее смоченная зубная щетка на самом деле может снизить риск раздражения и повреждения полости рта. Так как вода делает щетинки более мягкими, тем самым делая чистку бережной к деснам и зубной эмали, сообщает The Mirror.

Повреждает дёсны и эмаль. Грубая ошибка, которую допускает большинство людей во время чистки зубов-4

Фото: Pixabay

Во-вторых, мокрые щетинки помогают более эффективно распределить зубную пасту, а значит – более тщательно удаляют налет и остатки еды изо рта. Более того, влага помогает активировать компоненты пасты, способствуя более эффективной борьбе с бактериями. В то время как сухая зубная щетка убирает налет не до конца, что со временем приводит к обесцвечиванию эмали.

Читайте также: 

Тяжело засыпать в жару? Вот пять советов, чтобы охладиться перед сном

Сколько шагов проходить в день, чтобы снизить риск ранней смерти? Эта цифра вас удивит

Неэффективно и опасно. Почему никогда не следует делать базовый загар перед отпуском?

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина захотел удивить свою супругу и подарил ей целое поле цветов
21 августа 2023 06:38

Мужчина захотел удивить свою супругу и подарил ей целое поле цветов

16 августа День малинового варенья. Чем ещё известна эта дата?
16 августа 2023 06:24

16 августа День малинового варенья. Чем ещё известна эта дата?

15 августа Праздник сладких огурцов. Чем ещё известна эта дата?
15 августа 2023 06:30

15 августа Праздник сладких огурцов. Чем ещё известна эта дата?