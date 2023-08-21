Повреждает дёсны и эмаль. Грубая ошибка, которую допускает большинство людей во время чистки зубов

А вы знали, что нужно смачивать зубную щетку перед чисткой зубов? Это необходимо не только для комфорта, но и полезно для здоровья. Эксперт рассказал подробно, почему так нужно делать обязательно.

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Заранее смоченная зубная щетка на самом деле может снизить риск раздражения и повреждения полости рта. Так как вода делает щетинки более мягкими, тем самым делая чистку бережной к деснам и зубной эмали, сообщает The Mirror.