Повреждает дёсны и эмаль. Грубая ошибка, которую допускает большинство людей во время чистки зубов

А вы знали, что нужно смачивать зубную щетку перед чисткой зубов? Это необходимо не только для комфорта, но и полезно для здоровья. Эксперт рассказал подробно, почему так нужно делать обязательно.
А вы знали, что нужно смачивать зубную щетку перед чисткой зубов? Это необходимо не только для комфорта, но и полезно для здоровья. Эксперт рассказал подробно, почему так нужно делать обязательно.
Фото: Pixabay
Заранее смоченная зубная щетка на самом деле может снизить риск раздражения и повреждения полости рта. Так как вода делает щетинки более мягкими, тем самым делая чистку бережной к деснам и зубной эмали, сообщает The Mirror.
Фото: Pixabay
Во-вторых, мокрые щетинки помогают более эффективно распределить зубную пасту, а значит – более тщательно удаляют налет и остатки еды изо рта. Более того, влага помогает активировать компоненты пасты, способствуя более эффективной борьбе с бактериями. В то время как сухая зубная щетка убирает налет не до конца, что со временем приводит к обесцвечиванию эмали.
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