Опасно или некультурно? Стюардесса рассказала, почему в самолёт лучше не надевать шорты

Все путешественники хотят лететь на самолете в максимально комфортной одежде, поэтому часто выбирают шорты, особенно летом. Но почему это не лучший вариант для перелета – рассказывает эксперт.

Стюардесса самолета в своих социальных сетях рассказала, что не стоит надевать шорты на борт. По ее словам, кресла самолета чистят нерегулярно. Человек никогда не будет знать, чистое у него сидение или нет. Это чревато тем, что можно подхватить инфекцию, пишет tourprom.ru.

Кроме того, эксперт предупредила пассажиров, что не следует прислоняться головой к иллюминатору и поверхности возле него. Ведь это тоже не самое чистое место в самолете, моют там редко, однако много людей кладут голову к окну, когда засыпают. Стюардесса также считает, что не стоит нажимать кнопку смыва в санузле голыми руками. Лучше взять салфетку или бумагу и нажать на кнопку ею.

Эксперт посоветовала пассажирам пить достаточное количество воды в полете, так как в воздухе очень легко получить обезвоживание.

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