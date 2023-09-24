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Турист поехал посмотреть гору в Китае, но увидел невероятный оптический эффект

24 сентября 2023 15:22
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Турист приехал посмотреть на гору Яла в Китае, но увидел редкое оптическое явление. Выглядит оно необычно. 

Турист поехал посмотреть гору в Китае, но увидел невероятный оптический эффект -1

Фото: 120.su

Вокруг горы раскинулось красивое горное озеро с кристально прозрачной водой. Мужчина стоял на островке, и увидел фантастический оптический эффект, пишет 120.su. Голубое небо отразилось в воде озера.

Турист поехал посмотреть гору в Китае, но увидел невероятный оптический эффект -4

Фото: 120.su

Со стороны это смотрится так, что мужчина стоит на зеленом островке в небе. Кадры получились действительно завораживающими.

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# Природные явления # калейдоскоп # Фотофакт

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