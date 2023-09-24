Турист поехал посмотреть гору в Китае, но увидел невероятный оптический эффект

Турист приехал посмотреть на гору Яла в Китае, но увидел редкое оптическое явление. Выглядит оно необычно.
Турист приехал посмотреть на гору Яла в Китае, но увидел редкое оптическое явление. Выглядит оно необычно.
Фото: 120.su
Вокруг горы раскинулось красивое горное озеро с кристально прозрачной водой. Мужчина стоял на островке, и увидел фантастический оптический эффект, пишет 120.su. Голубое небо отразилось в воде озера.
Фото: 120.su
Со стороны это смотрится так, что мужчина стоит на зеленом островке в небе. Кадры получились действительно завораживающими.
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