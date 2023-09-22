День раскрашивания серости отмечают 22 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

22 сентября – День раскрашивания серости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому, если надоела осенняя серость, тогда действуйте, раскрасьте ее любыми красками.

Причем необязательно акварелью. Никто не мешает использовать музыку, приятные впечатления от новой книги, яркие эмоции от нового увлечения, радость от прекрасного вида себя в зеркале. Нужно только захотеть – и мир перестанет быть таким серым.