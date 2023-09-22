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День раскрашивания серости отмечают 22 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

22 сентября 2023 06:30
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22 сентября – День раскрашивания серости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому, если надоела осенняя серость, тогда действуйте, раскрасьте ее любыми красками.

День раскрашивания серости отмечают 22 сентября. Вот чем ещё известна эта дата-1

Причем необязательно акварелью. Никто не мешает использовать музыку, приятные впечатления от новой книги, яркие эмоции от нового увлечения, радость от прекрасного вида себя в зеркале. Нужно только захотеть – и мир перестанет быть таким серым.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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