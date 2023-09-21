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День папайи отмечают 21 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

21 сентября 2023 07:11
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Ежегодно в третий четверг сентября отмечают день замечательного и экзотического фрукта с ароматной и вкусной мякотью – День папайи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Папайя – это вкусный тропический плод родом из Северной Мексики, что еще называют «оранжевым солнцем», а дерево, на котором он растет, – «дынным» или «хлебным» деревом.

День папайи отмечают 21 сентября. Вот чем ещё известна эта дата-1

Интересно, что этот фрукт на вкус напоминает смесь манго, банана, а иногда и других фруктов. Плоды папайи покрыты гладкой кожицей, а ее окрас зависит от сорта и спелости. В основном кожура зелено-желтая, а мякоть оранжевая. Cпелые плоды являются прекрасной низкокалорийной пищей, которую особенно ценят люди, следящие за фигурой. Благодаря составу папайя крайне полезна.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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