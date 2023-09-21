День папайи отмечают 21 сентября. Вот чем ещё известна эта дата

Ежегодно в третий четверг сентября отмечают день замечательного и экзотического фрукта с ароматной и вкусной мякотью – День папайи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Папайя – это вкусный тропический плод родом из Северной Мексики, что еще называют «оранжевым солнцем», а дерево, на котором он растет, – «дынным» или «хлебным» деревом.