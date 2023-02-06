Люди увидели радужные облака и поделились редким явлением в Сети. Посмотрите, как сказочно это выглядит

Путешественники оказались настоящими счастливчиками, ведь они увидели редчайшее природное явление – радужные облака. Даже на фотографиях это выглядит завораживающе.



Фото: 120.su

Туристы, которые ехали в заповедник Джомолунгма в Тибетском автономном районе Китая, увидели не только красоту гор, но и редкое небесное явление. На их глазах облака окрасились в разноцветные краски, пишет 120.su. Это явление называют радужными облаками.