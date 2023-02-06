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Люди увидели радужные облака и поделились редким явлением в Сети. Посмотрите, как сказочно это выглядит

06 февраля 2023 14:19
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Путешественники оказались настоящими счастливчиками, ведь они увидели редчайшее природное явление – радужные облака. Даже на фотографиях это выглядит завораживающе.

Люди увидели радужные облака и поделились редким явлением в Сети. Посмотрите, как сказочно это выглядит-1


Фото: 120.su

Туристы, которые ехали в заповедник Джомолунгма в Тибетском автономном районе Китая, увидели не только красоту гор, но и редкое небесное явление. На их глазах облака окрасились в разноцветные краски, пишет 120.su. Это явление называют радужными облаками.

Люди увидели радужные облака и поделились редким явлением в Сети. Посмотрите, как сказочно это выглядит-4


Фото: 120.su

Это редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в его спектральные цвета. Чаще всего это пастельные оттенки, но бывают и яркие.

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# Природные явления # калейдоскоп # Фотофакт

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