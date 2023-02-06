Люди увидели радужные облака и поделились редким явлением в Сети. Посмотрите, как сказочно это выглядит

Путешественники оказались настоящими счастливчиками, ведь они увидели редчайшее природное явление – радужные облака. Даже на фотографиях это выглядит завораживающе.
Путешественники оказались настоящими счастливчиками, ведь они увидели редчайшее природное явление – радужные облака. Даже на фотографиях это выглядит завораживающе.
Фото: 120.su
Туристы, которые ехали в заповедник Джомолунгма в Тибетском автономном районе Китая, увидели не только красоту гор, но и редкое небесное явление. На их глазах облака окрасились в разноцветные краски, пишет 120.su. Это явление называют радужными облаками.
Фото: 120.su
Это редкое оптическое явление, при котором очень тонкие облака, находящиеся вблизи Солнца, окрашиваются в его спектральные цвета. Чаще всего это пастельные оттенки, но бывают и яркие.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Женщина переехала на самый отдалённый остров планеты. Что это за место и как там устроена жизнь?
Странный мешок, похожий на желе. Женщина нашла на пляже инопланетянина?
Мегаполис будущего. Вот как будут выглядеть дома, объединённые с природой