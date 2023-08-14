Сколько шагов проходить в день, чтобы снизить риск ранней смерти? Эта цифра вас удивит

Многие знают, что нужно проходить в день 10 тысяч шагов, чтобы оставаться здоровым. Однако новые исследования показывают, что на самом деле человеку нужно ходить намного меньше – разбираемся.

Ученые обнаружили, что польза для здоровья будет, даже если вы пройдете четыре тысячи шагов в день. Это уже поможет снизить риск ранней смерти, а каждая дополнительная тысяча снижает этот риск на 15%, пишет The Mirror. Конечно, больше движения – больше пользы, но пора отходить от теории, что здоровый образ жизни – это 10 тысяч шагов в день, уверены эксперты.

Более того, они заметили, что прохождение не менее 3967 шагов может помочь снизить риск смерти от любой причины. Если вы проходите 2337 шагов в день, то этого достаточно, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.