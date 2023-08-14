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Сколько шагов проходить в день, чтобы снизить риск ранней смерти? Эта цифра вас удивит

14 августа 2023 09:00
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Многие знают, что нужно проходить в день 10 тысяч шагов, чтобы оставаться здоровым. Однако новые исследования показывают, что на самом деле человеку нужно ходить намного меньше – разбираемся.

Сколько шагов проходить в день, чтобы снизить риск ранней смерти? Эта цифра вас удивит -1

Фото: Pixabay

Ученые обнаружили, что польза для здоровья будет, даже если вы пройдете четыре тысячи шагов в день. Это уже поможет снизить риск ранней смерти, а каждая дополнительная тысяча снижает этот риск на 15%, пишет The Mirror. Конечно, больше движения – больше пользы, но пора отходить от теории, что здоровый образ жизни – это 10 тысяч шагов в день, уверены эксперты.

Более того, они заметили, что прохождение не менее 3967 шагов может помочь снизить риск смерти от любой причины. Если вы проходите 2337 шагов в день, то этого достаточно, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Сколько шагов проходить в день, чтобы снизить риск ранней смерти? Эта цифра вас удивит -4

Фото: Pixabay

В новом исследовании принимали участие более 226 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение семи лет. Результаты эксперимента действительно подтверждают теорию о том, что чем больше мы ходим, тем лучше. Это касается и мужчин, и женщин всех возрастов. Однако теперь стало понятно, что требуется всего четыре тысячи, чтобы значительно снизить смертность от любых причин. К слову, прохождение менее пяти тысяч шагов в день считается сидячим образом жизни.

Сколько шагов проходить в день, чтобы снизить риск ранней смерти? Эта цифра вас удивит -7

Фото: Pixabay

Различные организации здравоохранения по-прежнему рекомендуют ходить 10 тысяч, но многим офисным работникам эта отметка кажется недостижимой. Врачи рекомендуют новичкам ходить от тысячи шагов в день и постепенно увеличивать это число. Каждому человеку нужно двигаться столько, сколько кажется ему комфортным.

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# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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