Сколько шагов проходить в день, чтобы снизить риск ранней смерти? Эта цифра вас удивит

Многие знают, что нужно проходить в день 10 тысяч шагов, чтобы оставаться здоровым. Однако новые исследования показывают, что на самом деле человеку нужно ходить намного меньше – разбираемся.
Многие знают, что нужно проходить в день 10 тысяч шагов, чтобы оставаться здоровым. Однако новые исследования показывают, что на самом деле человеку нужно ходить намного меньше – разбираемся.
Фото: Pixabay
Ученые обнаружили, что польза для здоровья будет, даже если вы пройдете четыре тысячи шагов в день. Это уже поможет снизить риск ранней смерти, а каждая дополнительная тысяча снижает этот риск на 15%, пишет The Mirror. Конечно, больше движения – больше пользы, но пора отходить от теории, что здоровый образ жизни – это 10 тысяч шагов в день, уверены эксперты.
Более того, они заметили, что прохождение не менее 3967 шагов может помочь снизить риск смерти от любой причины. Если вы проходите 2337 шагов в день, то этого достаточно, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Фото: Pixabay
В новом исследовании принимали участие более 226 тысяч человек, за которыми наблюдали в течение семи лет. Результаты эксперимента действительно подтверждают теорию о том, что чем больше мы ходим, тем лучше. Это касается и мужчин, и женщин всех возрастов. Однако теперь стало понятно, что требуется всего четыре тысячи, чтобы значительно снизить смертность от любых причин. К слову, прохождение менее пяти тысяч шагов в день считается сидячим образом жизни.
Фото: Pixabay
Различные организации здравоохранения по-прежнему рекомендуют ходить 10 тысяч, но многим офисным работникам эта отметка кажется недостижимой. Врачи рекомендуют новичкам ходить от тысячи шагов в день и постепенно увеличивать это число. Каждому человеку нужно двигаться столько, сколько кажется ему комфортным.
Читайте также:
Шок мамы и радость ребёнка. Врач выписал мальчику рецепт на мороженое и видеоигры
Содержат опасные химикаты. Эти косметические продукты вредны для женского здоровья
Узкие джинсы вызывают целлюлит? Косметолог рассказала, что нужно знать об этой болезни кожи