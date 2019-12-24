Прямой эфир

Как приготовить полезный майонез? Предлагаем два рецепта

24 декабря 2019 09:40
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Рождественские и новогодние праздники всё ближе, а значит наступает пора салатов. Что практически всегда является составляющим этих блюд? Майонез! Если вдруг вам захотелось добавить изюминку в приготовление салата, мы предлагаем вам попробовать сделать собственный майонез. 

Вариант первый – с горчицей и лимонным соком 

Этот майонез можно приготовить двумя способами: блендером и миксером. В обоих случаях нам понадобятся: 

Два сырых яйца; 
Половина чайной ложки соли и столько же сахара; 
Две чайные ложки горчицы; 
250 мл растительного масла; 
Одна столовая ложка лимонного сока. 

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Как приготовить полезный майонез? Предлагаем два рецепта -1

Фото: instagram.com/juli_enjoy 

Готовим блендером 

Разбиваем яйца в банку или стакан для блендера, желтки должны остаться целыми. Добавляем соль, сахар, горчицу. 

Далее опускаем блендер на дно и взбиваем до однородной консистенции. После этого, продолжая взбивать, поднимаем и опускаем электроприбор, вливая масло. Когда соус загустеет, добавляем лимонный сок и взбиваем майонез ещё раз. 

Готовим миксером 

Разбиваем яйца, отделяем желтки и помещаем их в широкую ёмкость. Добавляем соль, сахар, горчицу и взбиваем миксером на низкой скорости. 

Вливаем масло, но не залпом, а постепенно. Когда консистенция загустеет, увеличиваем скорость миксера и неторопливо вливаем остатки масла. Напоследок добавляем лимонный сок и перемешиваем. 

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Как приготовить полезный майонез? Предлагаем два рецепта -4

Фото: pixabay.com 

Вариант второй – без яиц 

Мы решили взять этот рецепт, чтобы люди, страдающие аллергией на яйца, тоже смогли себя побаловать. Итак, нам понадобятся: 

150 мл молока; 
300 мл растительного масла; 
Две-три чайные ложки горчицы; 
Две столовые ложки лимонного сока; 
Половина чайной ложки соли. 

Вливаем молоко и масло в высокую узкую ёмкость. Несколько секунд взбиваем смесь погружным блендером. Когда образуется густая масса, добавляем горчицу, лимонный сок и соль. Затем взбиваем ещё раз до однородной консистенции. 

Как приготовить полезный майонез? Предлагаем два рецепта -7

Фото: pixabay.com 

Полезные советы 

Первое приготовление майонеза нередко вызывает различные трудности, поэтому мы собрали несколько советов, которые помогут получить желаемый результат. 

Во-первых, ингредиенты должны быть комнатной температуры. 

Во-вторых, готовить лучше на подсолнечном масле или на смеси оливкового и подсолнечного в пропорции 1 : 2 или 1 : 3. Если использовать только оливковое масло, то майонез будет горчить. 

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В-третьих, если соус получился жидким, добавьте ещё масла. Если всё равно жидкий, то дайте майонезу немного постоять, пока яйца не окажутся внизу, а масло не поднимется наверх. Затем нужно прижать блендер ко дну и, не двигая электроприбор, начать взбивать. 

В-четвёртых, если соус получился слишком густым – добавьте немного воды. 

В-пятых, вкус майонеза можно регулировать добавлением чеснока, чёрного перца, паприки, укропа и различных специй. 

Хранить самодельный соус нужно в холодильнике в герметично закрытой ёмкости. Портиться майонез начнёт через 4-5 дней. 

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# Рецепты # калейдоскоп

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