Как приготовить полезный майонез? Предлагаем два рецепта
Рождественские и новогодние праздники всё ближе, а значит наступает пора салатов. Что практически всегда является составляющим этих блюд? Майонез! Если вдруг вам захотелось добавить изюминку в приготовление салата, мы предлагаем вам попробовать сделать собственный майонез.
Вариант первый – с горчицей и лимонным соком
Этот майонез можно приготовить двумя способами: блендером и миксером. В обоих случаях нам понадобятся:
Два сырых яйца;
Половина чайной ложки соли и столько же сахара;
Две чайные ложки горчицы;
250 мл растительного масла;
Одна столовая ложка лимонного сока.
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Фото: instagram.com/juli_enjoy
Готовим блендером
Разбиваем яйца в банку или стакан для блендера, желтки должны остаться целыми. Добавляем соль, сахар, горчицу.
Далее опускаем блендер на дно и взбиваем до однородной консистенции. После этого, продолжая взбивать, поднимаем и опускаем электроприбор, вливая масло. Когда соус загустеет, добавляем лимонный сок и взбиваем майонез ещё раз.
Готовим миксером
Разбиваем яйца, отделяем желтки и помещаем их в широкую ёмкость. Добавляем соль, сахар, горчицу и взбиваем миксером на низкой скорости.
Вливаем масло, но не залпом, а постепенно. Когда консистенция загустеет, увеличиваем скорость миксера и неторопливо вливаем остатки масла. Напоследок добавляем лимонный сок и перемешиваем.
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Вариант второй – без яиц
Мы решили взять этот рецепт, чтобы люди, страдающие аллергией на яйца, тоже смогли себя побаловать. Итак, нам понадобятся:
150 мл молока;
300 мл растительного масла;
Две-три чайные ложки горчицы;
Две столовые ложки лимонного сока;
Половина чайной ложки соли.
Вливаем молоко и масло в высокую узкую ёмкость. Несколько секунд взбиваем смесь погружным блендером. Когда образуется густая масса, добавляем горчицу, лимонный сок и соль. Затем взбиваем ещё раз до однородной консистенции.
Полезные советы
Первое приготовление майонеза нередко вызывает различные трудности, поэтому мы собрали несколько советов, которые помогут получить желаемый результат.
Во-первых, ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Во-вторых, готовить лучше на подсолнечном масле или на смеси оливкового и подсолнечного в пропорции 1 : 2 или 1 : 3. Если использовать только оливковое масло, то майонез будет горчить.
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В-третьих, если соус получился жидким, добавьте ещё масла. Если всё равно жидкий, то дайте майонезу немного постоять, пока яйца не окажутся внизу, а масло не поднимется наверх. Затем нужно прижать блендер ко дну и, не двигая электроприбор, начать взбивать.
В-четвёртых, если соус получился слишком густым – добавьте немного воды.
В-пятых, вкус майонеза можно регулировать добавлением чеснока, чёрного перца, паприки, укропа и различных специй.
Хранить самодельный соус нужно в холодильнике в герметично закрытой ёмкости. Портиться майонез начнёт через 4-5 дней.
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