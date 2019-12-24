Как приготовить полезный майонез? Предлагаем два рецепта

Рождественские и новогодние праздники всё ближе, а значит наступает пора салатов. Что практически всегда является составляющим этих блюд? Майонез! Если вдруг вам захотелось добавить изюминку в приготовление салата, мы предлагаем вам попробовать сделать собственный майонез. Вариант первый – с горчицей и лимонным соком Этот майонез можно приготовить двумя способами: блендером и миксером. В обоих случаях нам понадобятся: Два сырых яйца;

Половина чайной ложки соли и столько же сахара;

Две чайные ложки горчицы;

250 мл растительного масла;

Одна столовая ложка лимонного сока. Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара

Фото: instagram.com/juli_enjoy

Готовим блендером Разбиваем яйца в банку или стакан для блендера, желтки должны остаться целыми. Добавляем соль, сахар, горчицу. Далее опускаем блендер на дно и взбиваем до однородной консистенции. После этого, продолжая взбивать, поднимаем и опускаем электроприбор, вливая масло. Когда соус загустеет, добавляем лимонный сок и взбиваем майонез ещё раз. Готовим миксером Разбиваем яйца, отделяем желтки и помещаем их в широкую ёмкость. Добавляем соль, сахар, горчицу и взбиваем миксером на низкой скорости. Вливаем масло, но не залпом, а постепенно. Когда консистенция загустеет, увеличиваем скорость миксера и неторопливо вливаем остатки масла. Напоследок добавляем лимонный сок и перемешиваем. О чём говорит цвет? Пять кратких ответов на распространённые вопросы о куриных яйцах

Фото: pixabay.com

Вариант второй – без яиц Мы решили взять этот рецепт, чтобы люди, страдающие аллергией на яйца, тоже смогли себя побаловать. Итак, нам понадобятся: 150 мл молока;

300 мл растительного масла;

Две-три чайные ложки горчицы;

Две столовые ложки лимонного сока;

Половина чайной ложки соли. Вливаем молоко и масло в высокую узкую ёмкость. Несколько секунд взбиваем смесь погружным блендером. Когда образуется густая масса, добавляем горчицу, лимонный сок и соль. Затем взбиваем ещё раз до однородной консистенции.

Фото: pixabay.com