Пропавшая в электричке 20 лет назад маленькая белоруска нашлась в России

Новости Беларуси. Спустя 20 лет найдена девочка Юля, которая в 4 года потерялась на станции в электричке Минск-Осиповичи. Как сообщает МВД Беларуси, малышка пропала 1 октября 1999 года. На следующий день об исчезновении ребёнка стало известно правоохранителям.

Фото: МВД Беларуси

Родители Юли, сотрудники милиции и добровольцы искали девочку, опрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, заглядывали в колодцы и иными способами пытались найти след пропавшей. Однако результата не было. 18 августа 2019 года в пуховичскую милицию позвонил звонок от молодого человека из России. Парень рассказал, что просматривал ориентировки в интернете и увидел девочку, которая очень похожа на его знакомую.

Фото: МВД Беларуси

Милиционеры связались с этой девушкой, выяснили, что история собеседницы совпадает с обстоятельствами пропажи 4-летней Юли в 1999 году. Девушку попросили прислать свои фотографии для сравнения с фотографиями пропавшей девочки, а затем у Юли были взяты образцы для генетической экспертизы.

Фото: МВД Беларуси

ДНК 24-летней девушки сравнили с ДНК родителей пропавшей 20 лет назад Юли. В результате было установлено биологическое родство. Как пояснил молодой человек Юли Илья, он познакомился с девушкой в марте 2019 года. За время общения парень узнал, что Юля – сирота. 16 августа Илья решил попробовать отыскать родственников девушки.

Фото: МВД Беларуси