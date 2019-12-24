Прямой эфир

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы

24 декабря 2019 11:35
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Веганство – это не только салаты. Мы решили посмотреть, как выглядят другие блюда, которые употребляются веганами. 

Наверное, многие знают, что есть целое сообщество людей, которые отказались от пищи животного происхождения. Есть даже праздник в честь веганов, который отмечается 1 ноября. 

«Засушиваю бананы и яблоки». Девушка-веган рассказывает о своём рационе и образе жизни 

Существует мнение, что веганы питаются сплошными салатами. Конечно, это миф. Мы решили показать, как выглядят блюда, которые попадают на стол людей, отказавшихся от пищи животного происхождения. 

Котлета из цветной капусты 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -1

Фото: instagram.com/vegansearth 

Банановые оладьи 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -4

Фото: instagram.com/vegansearth 

Чечевичная пицца 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -7

Фото: instagram.com/vegansearth 

Шпинатные крокеты 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -10

Фото: instagram.com/vegansearth 

Карамельно-шоколадные батончики 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -13

Фото: instagram.com/vegansearth 

Трюфели 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -16

Фото: instagram.com/vegansearth 

Картофель с зеленью 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -19

Фото: instagram.com/vegansearth 

Карамельный луковый пирог 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -22

Фото: instagram.com/vegg_inspiration 

Чесночные грибы 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -25

Фото: instagram.com/vegg_inspiration 

Тыквенные мармеладные мишки 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -28

Фото: instagram.com/vegg_inspiration 

Мороженое с лаймом и авокадо 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -31

Фото: instagram.com/vegg_inspiration 

Шоколадный смузи 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -34

Фото: instagram.com/vegansearth 

Молоко из дынных семечек 

Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы -37

Фото: instagram.com/vegg_inspiration 

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить картофель. 

Пять несложных рецептов читайте здесь

# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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