Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы

Веганство – это не только салаты. Мы решили посмотреть, как выглядят другие блюда, которые употребляются веганами.

Наверное, многие знают, что есть целое сообщество людей, которые отказались от пищи животного происхождения. Есть даже праздник в честь веганов, который отмечается 1 ноября.

«Засушиваю бананы и яблоки». Девушка-веган рассказывает о своём рационе и образе жизни

Существует мнение, что веганы питаются сплошными салатами. Конечно, это миф. Мы решили показать, как выглядят блюда, которые попадают на стол людей, отказавшихся от пищи животного происхождения.

Котлета из цветной капусты