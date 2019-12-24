Не только салаты. Показываем блюда, которыми питаются веганы
Веганство – это не только салаты. Мы решили посмотреть, как выглядят другие блюда, которые употребляются веганами.
Наверное, многие знают, что есть целое сообщество людей, которые отказались от пищи животного происхождения. Есть даже праздник в честь веганов, который отмечается 1 ноября.
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Существует мнение, что веганы питаются сплошными салатами. Конечно, это миф. Мы решили показать, как выглядят блюда, которые попадают на стол людей, отказавшихся от пищи животного происхождения.
Котлета из цветной капусты
Фото: instagram.com/vegansearth
Банановые оладьи
Фото: instagram.com/vegansearth
Чечевичная пицца
Фото: instagram.com/vegansearth
Шпинатные крокеты
Фото: instagram.com/vegansearth
Карамельно-шоколадные батончики
Фото: instagram.com/vegansearth
Трюфели
Фото: instagram.com/vegansearth
Картофель с зеленью
Фото: instagram.com/vegansearth
Карамельный луковый пирог
Фото: instagram.com/vegg_inspiration
Чесночные грибы
Фото: instagram.com/vegg_inspiration
Тыквенные мармеладные мишки
Фото: instagram.com/vegg_inspiration
Мороженое с лаймом и авокадо
Фото: instagram.com/vegg_inspiration
Шоколадный смузи
Фото: instagram.com/vegansearth
Молоко из дынных семечек
Фото: instagram.com/vegg_inspiration
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