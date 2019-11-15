Мама оставила младенца в мусорке. Брошенный ребёнок вырос, стал изобретателем и миллионером
В большинстве случаев жизнь человека начинается похожим образом – появляешься на свет и акушер сразу хлопает тебя по мягкому месту, чтобы ты не вздумал расслабляться и считать, что Земля – райское местечко.
Однако в некоторых случаях всё намного хуже. Иногда ребёнок едва успевает родиться, как его сразу выносят на улицу и кладут под какой-нибудь куст. Или вообще выбрасывают в мусорку. Если так случается, чаще всего новорождённый погибает. Но не в этот раз.
Как сообщает издание Los Angeles Sentinel, Фредди Фиггерс родился Куинси, штат Флорида. Ещё младенцем он был оставлен своей матерью в мусорном контейнере. К счастью для Фредди, его быстро обнаружили. Через два месяца после появления на свет Фиггерс уже оказался в приёмной семье.
Фото: facebook.com/FreddieFiggers1
В 9 лет мальчик починил свой первый компьютер, в 12 лет он уже занимался этим профессионально. Когда Фредди было около 15 лет, он разработал обувь с GPS-трекером и двусторонней связью, чтобы всегда иметь возможность найти приёмного отца, у которого развилась болезнь Альцгеймера. Позже он продал эту разработку за 2,2 миллиона долларов.
Фото: facebook.com/FreddieFiggers1
Также в подростковом возрасте он придумал облачное хранилище. На это Фиггерса вдохновила непогода, в результате которой оказался разрушен кабинет врача. У медработника не было электронных копий медицинских документов. В 16 лет Фредди уже хранил в своём центре данных информацию 70 клиентов, включая юридические фирмы и автосалоны.
Позже Фиггер основал телекоммуникационную компанию Figgers Communications, которая также производит сотовые телефоны. Особенность этих аппаратов в том, что при движении со скоростью 16 км/ч и больше в телефонах отключается функция отправки текстовых сообщений. Проще говоря, водитель машины не будет отвлекаться от дороги.
Фото: facebook.com/FreddieFiggers1
В настоящее время Фредди может похвастаться разработкой более чем 80 программ, а его состояние оценивается в 62 миллиона долларов. Помимо прочей деятельности, мужчина занимается благотворительностью.
Ранее мы рассказывали о других примерах благотворительности.
Например, Джоли и Питт передавали на добрые дела деньги, вырученные с продажи фотографий своих детей (здесь подробнее).