Мама оставила младенца в мусорке. Брошенный ребёнок вырос, стал изобретателем и миллионером

В большинстве случаев жизнь человека начинается похожим образом – появляешься на свет и акушер сразу хлопает тебя по мягкому месту, чтобы ты не вздумал расслабляться и считать, что Земля – райское местечко.

Однако в некоторых случаях всё намного хуже. Иногда ребёнок едва успевает родиться, как его сразу выносят на улицу и кладут под какой-нибудь куст. Или вообще выбрасывают в мусорку. Если так случается, чаще всего новорождённый погибает. Но не в этот раз.

Как сообщает издание Los Angeles Sentinel, Фредди Фиггерс родился Куинси, штат Флорида. Ещё младенцем он был оставлен своей матерью в мусорном контейнере. К счастью для Фредди, его быстро обнаружили. Через два месяца после появления на свет Фиггерс уже оказался в приёмной семье.