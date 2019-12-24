В Москве с воспалением лёгких госпитализирована Галина Волчек

Новости России. Российская актриса театра и кино Галина Волчек экстренно госпитализирована.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Игоря Попова, у артистки диагностировано воспаление лёгких. Сейчас она находится в Боткинской больнице.

Напомним, Галина Борисовна родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Волчек снималась во многих фильмах, среди которых «Дон Кихот», «Король Лир», «Уникум».

В 1972 году Галина Борисовна стала главным режиссёром московского театра «Современник», а с 1989 года – его художественным руководителем.