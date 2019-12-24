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В Москве с воспалением лёгких госпитализирована Галина Волчек

24 декабря 2019 06:59
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Новости России. Российская актриса театра и кино Галина Волчек экстренно госпитализирована. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Игоря Попова, у артистки диагностировано воспаление лёгких. Сейчас она находится в Боткинской больнице. 

Напомним, Галина Борисовна родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Волчек снималась во многих фильмах, среди которых «Дон Кихот», «Король Лир», «Уникум». 

В 1972 году Галина Борисовна стала главным режиссёром московского театра «Современник», а с 1989 года – его художественным руководителем. 

# Звезды # калейдоскоп # Галина Волчек

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