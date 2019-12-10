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Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается

10 декабря 2019 11:09
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Молодой человек каждый день встречает младшего брата из школы. Но делает он это в странных костюмах. 

Как сообщается на сайте Moms.com, 17-летний житель штата Луизиана Ной Тингл каждый день встречает 12-летнего брата Макса, который возвращается из учреждения образования на школьном автобусе. Начал юноша эту затею с наступлением учебного года. 

Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается-1

Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral 

Самое интересное, что каждый день парень меняет свой костюм. Он побывал пожарным, клоуном, гориллой, Санта-Клаусом, футболистом и так далее. Первое время Макса это забавляло, вероятно, он думал, что его старший брат скоро прекратит, но этого не случилось. Поэтому ребёнок начал испытывать смущение. 

Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается-4

Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral 

Вскоре о заботливом старшем брате узнали соседи и другие люди, которые решили пожертвовать Ною свои костюмы, чтобы парню не пришлось повторяться. 

Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается-7

Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral 

Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается-9

Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral 

Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается-11

Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral 

Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается-13

Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral 

Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается-15

Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral 

Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается-17

Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral 

Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается-19

Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral 

Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается-21

Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral 

Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается-23

Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral 

Когда юношу спросили, как ему в голову пришла такая мысль, молодой человек ответил, что следующей осенью он уедет учиться в колледж, поэтому сейчас он хочет собрать как можно больше весёлых воспоминаний о брате. 

Ранее мы рассказывали о другой забавной истории, связанной со школой. 

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# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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