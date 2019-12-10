Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается

Молодой человек каждый день встречает младшего брата из школы. Но делает он это в странных костюмах.

Как сообщается на сайте Moms.com, 17-летний житель штата Луизиана Ной Тингл каждый день встречает 12-летнего брата Макса, который возвращается из учреждения образования на школьном автобусе. Начал юноша эту затею с наступлением учебного года.