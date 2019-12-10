Старший брат каждый день встречает младшего из школы. Но так, что ребёнок смущается
Молодой человек каждый день встречает младшего брата из школы. Но делает он это в странных костюмах.
Как сообщается на сайте Moms.com, 17-летний житель штата Луизиана Ной Тингл каждый день встречает 12-летнего брата Макса, который возвращается из учреждения образования на школьном автобусе. Начал юноша эту затею с наступлением учебного года.
Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral
Самое интересное, что каждый день парень меняет свой костюм. Он побывал пожарным, клоуном, гориллой, Санта-Клаусом, футболистом и так далее. Первое время Макса это забавляло, вероятно, он думал, что его старший брат скоро прекратит, но этого не случилось. Поэтому ребёнок начал испытывать смущение.
Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral
Вскоре о заботливом старшем брате узнали соседи и другие люди, которые решили пожертвовать Ною свои костюмы, чтобы парню не пришлось повторяться.
Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral
Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral
Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral
Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral
Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral
Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral
Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral
Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral
Фото: facebook.com/thebusbrotherCentral
Когда юношу спросили, как ему в голову пришла такая мысль, молодой человек ответил, что следующей осенью он уедет учиться в колледж, поэтому сейчас он хочет собрать как можно больше весёлых воспоминаний о брате.
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