Вернулись 30 лет спустя. Братья повторили памятное фото в Чернобыле

«Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять, как изменился ты сам», – сказал бывший президент ЮАР Нельсон Мандела.

Когда приезжаешь куда-то, где бывал раньше, спустя долгое время, часто возникает довольно непривычное чувство. Вроде бы всё такое же, как и прежде, но кажется совсем другим. Поэтому некоторым людям нравится возвращаться куда-то, чтобы ощутить это чувство и лучше узнать себя.

Пользователь Reddit под ником mossberg91 поделился фотографией, на которой двое парней вернулись в Чернобыль тридцать лет спустя. Вероятно, они были вынуждены покинуть этот город из-за аварии на АЭС. И вот теперь два брата вновь приехали в это место, чтобы вспомнить былые дни и сделать снимки.