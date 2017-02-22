Три миллиона часов: представлен рейтинг самых просматриваемых трейлеров «Оскара-2017»

Видеохостинг YouTube собрал рейтинг наиболее просматриваемых трейлеров номинантов на «Оскар-2017» в главной категории – «Лучший фильм». В нынешнем году в этой номинации представлено 9 картин. При создании топа учитывались не только просмотры трейлеров на официальных каналах студий, но и на других каналах в предоскаровский период – с начала января до середины февраля 2017 года.

«Ла-Ла Ленд»​​​​​​. Источник: giphy.com

Первое место рейтинга занял мюзикл Дэмьена Шазелла – «Ла-Ла Ленд», на втором месте оказалась научно-фантастическая работа Дени Вильнёва «Прибытие», а на третьем – военная драма Мела Гибсона «По соображениям совести».

«Прибытие». Источник: giphy.com

Все трейлеры в общей сложности зрители посмотрели около трех миллионов часов.

«Ла-Ла Ленд»​​​​​​. Источник: giphy.com

«Ла-Ла Ленд» также стал лидером по просмотрам видео с музыкой, номинированной на «Оскар» в этом году. Этот фильм опередил такие работы как «Джеки», «Лунный свет», «Лев» и «Пассажиры». Всего ролики с оригинальным саундтреком мюзикла просмотрели более 1, 5 миллиардов раз.

«Ла-Ла Ленд»​​​​​​. Источник: giphy.com