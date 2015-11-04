Мода сезона осень-зима 2015-2016 годов: какие цвета стали фаворитами у дизайнеров

Мир не бывает черно-белым. И что бы ни говорили мудрецы об относительности восприятия, цвет для нас – категория очень даже конкретная. Природа, даже увядающая, полна цветов и оттенков. Именно природная палитра стала источником вдохновения дизайнеров в сезоне осень-зима 2015-2016 годов

Любите зеленый – выбирайте цвет увядшей травы, неброский оливковый или зеленый с сероватым налетом. Он носит поэтичное название «пустынный шалфей». Эти оттенки природного зеленого цвета все еще не часто встречаются в гардеробах модниц, и совершенно зря. Практичные и тривиальные, они вполне могут стать основными в осенне-зимнем гардеробе.

Поклонники синего тоже могут радоваться. А старомодными считаются сразу несколько его вариаций. Оттенки штормового моря и озерных глубин популярны как никогда. Эталон элегантности – темно-синий в разных вариациях – подходит в первую очередь для вещей в классическом стиле. Он подчеркивает лаконичность кроя и становится прекрасным фоном для роскошных аксессуаров. А поскольку эти цвета сочетаются практически со всей цветовой гаммой, они становятся идеальной основой гардероба.

Более романтичный вариант синего с потрясающим названием «Бискайский залив» этой зимой тоже стал одним из фаворитов у дизайнеров. Насыщенная разновидность бирюзового, он напоминает о южных морях и об изысканном синем со старинных эмалей. В нем нет воздушности летнего аквамарина, зато это цвет настоящей зимней роскоши.

Золотистые оттенки охры по-прежнему актуальны. Цвет желтого дуба. Так называют модный охрист в этом сезоне. Жизнерадостный и оптимистичный – солнечная реплика осенним листьям. Этот оттенок станет лучшим средством от осенней хандры, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Среди красных тонов на пике популярности по-прежнему благородная марсала. Цветы выдержанного красного вина, темно-красный с коричневым подтоном. Цвет недосягаемо элегантный и лаконичный.

А поклонницы розового непременно должны обратить внимание на так называемый цвет «кашемировая роза». Очень нежный оттенок, словно разбавленный молоком, он в корне опровергает правило будто розовый цвет исключительно молодых девушек.

И, наконец, любительницы быть в центре внимания. Ваш цвет этой зимой – «аметистовая орхидея». Самый необычный в модной цветовой палитре, он редко попадает в осенне-зимние показы, однако сегодня именно этот оттенок фиолетового среди фаворитов холодного сезона. Смело? Возможно. Однако не исключено, что именно он сделает ваш образ незабываемым.