Самый эффектный номер «Евровидения». Кто такая Кейт Миллер-Хайдке из Австралии и почему страна участвует в конкурсе
В Тель-Авиве определились все финалисты «Евровидения». В грандиозном шоу примут участие представители 26 страны. Финал пройдет 18 мая.
После первого полуфинала одной из фавориток стали называть представительницу Австралии – Кейт Миллер-Хайдке. Девушка взлетела в рейтинге у букмекеров и накануне финала занимает вторую строчку.
Фото: instagram.com/katemillerheidke
Певице – 37 лет. Она отмеченная наградами певица, также Кейт является автором песен. Девушка работает в жанрах оперы, современной эстрады и фолка.
Кейт выпустила четыре альбома в Австралии и многократно появлялась в национальных чартах, а несколько хитов даже стали мультиплатиновыми.
Фото: instagram.com/katemillerheidke
Кейт получила классическое музыкальное образование в консерватории. Певица выступала на крупнейших оперных сценах мира – Метрополитен-опера в Нью-Йорке, в Английской национальной опере, в Сиднейском оперном театре.
Певица является автором оперы «Кролики», премьера которой состоялась в 2015 году. Она получила четыре награды за эту работу.
Фото: instagram.com/katemillerheidke
В этом же году девушка дебютировала на телевидении – снялась в мини-сериале.
Кейт замужем – они с супругом воспитывают 3-летнего сына.
Фото: instagram.com/katemillerheidke
На «Евровидении» певица исполняет песню «Zero Gravity», одним из авторов которой является она сама. Песня о свободе и легкости.
Фото: instagram.com/katemillerheidke
«Я иду туда, где невесомость,
Нулевая гравитация,
Нулевая гравитация,
Я свободен».
Зрителей поразил номер конкурсантки – в нем она будто парит над землей. Певица и еще две девушки раскачиваются на огромных пружинах и еще умудряются петь.
Видео выступления смотрите здесь.
Фото: instagram.com/katemillerheidke
Почему Австралия вообще участвует в «Евровидении»?
Австралия была приглашена для участия в конкурсе в 2015 году в честь юбилейного «Евровидения». Участие Австралии в тот год было определено как разовое мероприятие, но в уже осенью было подтверждено, что страна вернется на конкурс в следующем году.
Австралия стала первой страной из региона Океании и второй страной за пределами Евразии (после Марокко в 1980 году), принявшей участие в «Евровидении».
В 2016 году представительница страны заняла второе место в общем зачете.
В финале «Евровидения» выступят представители Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении, Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты, Италии, Испании, Франции, Израиля, Германии, Великобритании.
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