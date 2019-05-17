Самый эффектный номер «Евровидения». Кто такая Кейт Миллер-Хайдке из Австралии и почему страна участвует в конкурсе

В Тель-Авиве определились все финалисты «Евровидения». В грандиозном шоу примут участие представители 26 страны. Финал пройдет 18 мая. После первого полуфинала одной из фавориток стали называть представительницу Австралии – Кейт Миллер-Хайдке. Девушка взлетела в рейтинге у букмекеров и накануне финала занимает вторую строчку.

Фото: instagram.com/katemillerheidke

Певице – 37 лет. Она отмеченная наградами певица, также Кейт является автором песен. Девушка работает в жанрах оперы, современной эстрады и фолка. Кейт выпустила четыре альбома в Австралии и многократно появлялась в национальных чартах, а несколько хитов даже стали мультиплатиновыми.

Фото: instagram.com/katemillerheidke

Кейт получила классическое музыкальное образование в консерватории. Певица выступала на крупнейших оперных сценах мира – Метрополитен-опера в Нью-Йорке, в Английской национальной опере, в Сиднейском оперном театре. Певица является автором оперы «Кролики», премьера которой состоялась в 2015 году. Она получила четыре награды за эту работу.

Фото: instagram.com/katemillerheidke

В этом же году девушка дебютировала на телевидении – снялась в мини-сериале. Кейт замужем – они с супругом воспитывают 3-летнего сына.

Фото: instagram.com/katemillerheidke

На «Евровидении» певица исполняет песню «Zero Gravity», одним из авторов которой является она сама. Песня о свободе и легкости.

Фото: instagram.com/katemillerheidke

«Я иду туда, где невесомость, Нулевая гравитация, Нулевая гравитация, Я свободен». Зрителей поразил номер конкурсантки – в нем она будто парит над землей. Певица и еще две девушки раскачиваются на огромных пружинах и еще умудряются петь. Видео выступления смотрите здесь.