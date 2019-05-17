Прямой эфир

Самый эффектный номер «Евровидения». Кто такая Кейт Миллер-Хайдке из Австралии и почему страна участвует в конкурсе

17 мая 2019 16:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Тель-Авиве определились все финалисты «Евровидения». В грандиозном шоу примут участие представители 26 страны. Финал пройдет 18 мая.   

После первого полуфинала одной из фавориток стали называть представительницу Австралии – Кейт Миллер-Хайдке. Девушка взлетела в рейтинге у букмекеров и накануне финала занимает вторую строчку.  

Самый эффектный номер «Евровидения». Кто такая Кейт Миллер-Хайдке из Австралии и почему страна участвует в конкурсе -1

Фото: instagram.com/katemillerheidke  

Певице – 37 лет. Она отмеченная наградами певица, также Кейт является автором песен. Девушка работает в жанрах оперы, современной эстрады и фолка.  

Кейт выпустила четыре альбома в Австралии и многократно появлялась в национальных чартах, а несколько хитов даже стали мультиплатиновыми.  

Самый эффектный номер «Евровидения». Кто такая Кейт Миллер-Хайдке из Австралии и почему страна участвует в конкурсе -4

Фото: instagram.com/katemillerheidke  

Кейт получила классическое музыкальное образование в консерватории. Певица выступала на крупнейших оперных сценах мира – Метрополитен-опера в Нью-Йорке, в Английской национальной опере, в Сиднейском оперном театре.  

Певица является автором оперы «Кролики», премьера которой состоялась в 2015 году. Она получила четыре награды за эту работу.  

Самый эффектный номер «Евровидения». Кто такая Кейт Миллер-Хайдке из Австралии и почему страна участвует в конкурсе -7

Фото: instagram.com/katemillerheidke  

В этом же году девушка дебютировала на телевидении – снялась в мини-сериале.  

Кейт замужем – они с супругом воспитывают 3-летнего сына.  

Самый эффектный номер «Евровидения». Кто такая Кейт Миллер-Хайдке из Австралии и почему страна участвует в конкурсе -10

Фото: instagram.com/katemillerheidke  

На «Евровидении» певица исполняет песню «Zero Gravity», одним из авторов которой является она сама. Песня о свободе и легкости.  

Самый эффектный номер «Евровидения». Кто такая Кейт Миллер-Хайдке из Австралии и почему страна участвует в конкурсе -13

Фото: instagram.com/katemillerheidke  

«Я иду туда, где невесомость,

Нулевая гравитация,

Нулевая гравитация,

Я свободен». 

Зрителей поразил номер конкурсантки – в нем она будто парит над землей. Певица и еще две девушки раскачиваются на огромных пружинах и еще умудряются петь.  

Видео выступления смотрите здесь.   

Самый эффектный номер «Евровидения». Кто такая Кейт Миллер-Хайдке из Австралии и почему страна участвует в конкурсе -16

Фото: instagram.com/katemillerheidke

Почему Австралия вообще участвует в «Евровидении»?  

Австралия была приглашена для участия в конкурсе в 2015 году в честь юбилейного «Евровидения». Участие Австралии в тот год было определено как разовое мероприятие, но в уже осенью было подтверждено, что страна вернется на конкурс в следующем году.  

Австралия стала первой страной из региона Океании и второй страной за пределами Евразии (после Марокко в 1980 году), принявшей участие в «Евровидении».  

В 2016 году представительница страны заняла  второе место в общем зачете.  

В финале «Евровидения» выступят представители Греции, Беларуси, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино, Словении, Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, России, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии, Мальты, Италии, Испании, Франции, Израиля, Германии, Великобритании.  

Читайте по теме:  

Главный фаворит «Евровидения-2019». Что известно о Дункане Лоуренсе из Нидерландов и кому он посвятил песню  

78 миллионов просмотров. О чем поёт итальянец Махмуд на «Евровидении» и причём тут обида на отца  

Самый эпатажный участник «Евровидения-2019». Кто такой Билал Хассани и почему он даёт имена своим парикам  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Кейт Миллер-Хайдке # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лунный календарь на 18 мая: убираем под музыку и меньше пьём
17 мая 2019 13:58

Лунный календарь на 18 мая: убираем под музыку и меньше пьём

Вернули Россию на «Евровидение». Реакция Киркорова и мамы Сергея Лазарева на его выступление
17 мая 2019 11:13

Вернули Россию на «Евровидение». Реакция Киркорова и мамы Сергея Лазарева на его выступление

Сколько кофе можно пить, чтобы здоровью не навредить?
17 мая 2019 09:56

Сколько кофе можно пить, чтобы здоровью не навредить?