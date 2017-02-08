Белорусская певица Анастасия Малашкевич покорила Тину Кароль на шоу «Голос країни»

Новости Украины. Белорусские артисты все чаще ищут своего зрителя, участвуя в масштабных вокальных шоу. 7 сезон «Голос країни» уже открыл для украинцев талант Кирилла Старостенко. Оперная певица, выпускница Академии музыки Анастасия Малашкевич выступила на сцене украинского шоу и развернула кресла двух наставников - Тины Кароль и Потапа.

В интервью перед выступлением Анастасия Малашкевич рассказала, что заставило ее выйти на сцену:

Это было 30 декабря - канун Нового года. Молодой человек решил удивить меня и сделать предложение. Для меня выйти замуж - это, наверное, самый серьезный шаг в отношениях. Но в день подачи заявления мы просто никуда не пошли. Он сказал: «Свадьбы не будет». После нашего разрыва у меня пустота. Я не могу перелистнуть. Я не могу начать новую жизнь. Если я смогу выйти на сцену и достойно спеть, то это будет для меня огромным шагом вперед.

За кулисами участницу поддерживала мама: «Товарищи тренеры, настройтесь и услышьте этот замечательный голос».

Анастасия для этапа слепых прослушиваний выбрала композицию Светланы Лободы «40 градусов». Оригинальная аранжировка с первых нот вызвала интерес тренеров. Тина Кароль по вступлению не смогла узнать песню: «Вау! Что это?» Джамала поддерживала участника требовательным «Давай, давай!», но в течение выступления критически отмечала: «Слишком много горла». Сергей Бабкин одобрительно кивал в такт музыке, Потап, углубившись в свои мысли, посматривал на кнопку. Анастасия не поскупилась на высокие ноты, во время кульминации кресло Тины Кароль повернулось. Вскоре и Потап нажал на кнопку. Тренеры поинтересовались, знает ли участница, кто автор песни. Потап с гордостью отметил, что песню «40 градусов» для Лободы написал тренер шоу «Голос. Діти» Дмитрий Монатик.

Потап:

Вы очень уверенно начали, тяжело вам было, но мне нравится, нравится, нравится. 40 градусов. Даже 90. Здесь стояла жара.

Факт, что конкурсантка - оперная певица, вызвал одобрительное «О!» от Джамалы и Тины Кароль.

Тины Кароль привела к победе не одного участника шоу. За Анастасию тренер боролась до последнего, в ход шли и комплименты, и обещания.

Тина Кароль:

Классно, что сегодня даже перед самой собой предстали в совершенно другом образе. Наверное, оригинал должен послушать, как нужно исполнять эту песню. Очень здорово!

Комментарий Тины Кароль относительно испольнения песни задел продюсера Светланы Лободы Нателлу Крапивину. В интервью "КП в Украине" продюсер раскритиковала как Кароль, так и Малашкевич:

Очень жаль, что человек, который сидит в "Голосе" так много лет, что уже буквально прирос к своему креслу и вызывает больше ассоциаций с его цветом, нежели с песнями, которые поет.

Не хочу никого обижать, но я не очень люблю столь вольные интерпретации. Я едва узнала песню в исполнении участницы. И, честно говоря, подобные голоса меня не впечатляют. Я люблю непредсказуемость и харизму в вокале больше, чем его силу и мощь. А здесь все слишком очевидно.

После выступления Анастасия Малашкевич поделилась мыслями о выступлении и планах на будущее:

Я давно хотела сюда приехать. Самым сложным было успокоить волнение. Я очень волновалась. Я так хотела, чтобы ко мне повернулись. Это счастье поработать с таким огромным профессионалом как Тина. Для меня это будет огромный опыт. Для меня честь, что я имею возможность поучиться у нее. Сделаю все возможное, чтобы остаться как можно дольше. Буду пахать не поднимая головы. Я буду петь 25 часов в сутки.

Моя изюминка в том, что я профессиональный музыкант. Я очень пластична вокально: могу петь разные стили, могу переключаться.

Я такая, какая есть, потому что у меня есть такая мама. Мы очень похожи. Она вложила в меня свою душу. Она меня поддерживала в этот нервный и очень важный момент.

Анастасия Малашкевич участвовала в 6 сезоне российского шоу «Голос» с песней «I am outta love». К сожалению, никто из тренеров не повернулся. Леонид Агутин выяснил, кем работает Анастасия. Участница вынуждена была продемонстрировать свои вокальные данные в привычном жанре. Всего пара нот - и Дима Билан взялся закатывать рукава, чтобы кусать локти.

Тем не менее, зрители оценили талант Анастасии:

Мне голос понравился. А ведь брали людей и послабее. Ну что ж...

Еще один слив. Спела лучше большинства из тех, кто прошел.﻿

Белорусским зрителям Анастасия запомнилась благодаря отборам на «Евровидение», где певица участвовала 3 раза. Каждый год ей не хватало совсем немного, чтобы выступить на главном вокальном конкурсе Европы.

Несмотря на проигрыши, зрители надолго запомнили мощный вокал Анастасии Малашкевич:

Мне нравится все в ней: и песня, и голос, и как она выглядит на сцене. Очень необычная, обожаю людей у которых глубокие голоса, и которые живут тем, что они делают. Это большая редкость! Лично для меня, здесь, она была лучшей, самая сильная в вокальном исполнении. Правда не понравился наряд и практически никаких движений на сцене, но само выступление ничуть не испортило.﻿