Стало известно, где родился ребёнок принца Гарри и Меган Маркл

Новости Великобритании. Супруга принца Гарри Меган Маркл стала мамой в элитной Портлендской больнице в Лондоне. Об этом сообщается в свидетельстве о рождении сына герцога и герцогини Сассекских. Ранее Меган утверждала, что хочет рожать у себя дома в Фрогмор-хаус, поэтому до момента публикации свидетельства о рождении было неясно, где появился на свет Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож

Фото: Press Association

Стоимость родов в Портлендской больнице начинается от 15 тысяч фунтов (около 19 тысяч долларов) и возрастает в зависимости от времени пребывания в палате и пожеланий пациентки. Поскольку существует мнение, что Меган неразумно тратит деньги королевской семьи, важно упомянуть, что состояние Маркл на момент свадьбы с принцем Гарри оценивалось в 7 миллионов долларов. Поэтому герцогиня Сассекская вполне могла самостоятельно оплатить своё пребывание в больнице. Возможный король Великобритании и президент США. Факты о ребёнке Меган Маркл и принца Гарри

Фото: Daily Mail

В свидетельстве о рождении приведены данные родителей ребёнка: в графе «занятие» у принца Гарри и Меган написано «принц Соединенного Королевства» и «принцесса Соединенного Королевства». Кстати, свидетельство о рождении также уничтожило вероятность, что «Арчи» – это сокращение другого имени, например, «Арчибальд».

Фото: Press Association