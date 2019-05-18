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Стало известно, где родился ребёнок принца Гарри и Меган Маркл

18 мая 2019 07:36
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Новости Великобритании. Супруга принца Гарри Меган Маркл стала мамой в элитной Портлендской больнице в Лондоне. Об этом сообщается в свидетельстве о рождении сына герцога и герцогини Сассекских.  

Ранее Меган утверждала, что хочет рожать у себя дома в Фрогмор-хаус, поэтому до момента публикации свидетельства о рождении было неясно, где появился на свет Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.  

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож  

Стало известно, где родился ребёнок принца Гарри и Меган Маркл-1

Фото: Press Association  

Стоимость родов в Портлендской больнице начинается от 15 тысяч фунтов (около 19 тысяч долларов) и возрастает в зависимости от времени пребывания в палате и пожеланий пациентки.  

Поскольку существует мнение, что Меган неразумно тратит деньги королевской семьи, важно упомянуть, что состояние Маркл на момент свадьбы с принцем Гарри оценивалось в 7 миллионов долларов. Поэтому герцогиня Сассекская вполне могла самостоятельно оплатить своё пребывание в больнице.  

Возможный король Великобритании и президент США. Факты о ребёнке Меган Маркл и принца Гарри  

Стало известно, где родился ребёнок принца Гарри и Меган Маркл-4

Фото: Daily Mail  

В свидетельстве о рождении приведены данные родителей ребёнка: в графе «занятие» у принца Гарри и Меган написано «принц Соединенного Королевства» и «принцесса Соединенного Королевства».  

Кстати, свидетельство о рождении также уничтожило вероятность, что «Арчи» – это сокращение другого имени, например, «Арчибальд».  

Стало известно, где родился ребёнок принца Гарри и Меган Маркл-7

Фото: Press Association  

Первенец герцога и герцогини Сассекских родился утром 6 мая. 

За несколько дней до этого Меган Маркл начали готовить к искусственным родам – здесь подробнее.  

# Королевская семья # калейдоскоп # Принц Гарри # Меган Маркл # Арчи Харрисон

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