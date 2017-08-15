Солнечное затмение 21 августа: как его пережить?

В Беларуси это затмение видно не будет. Но это вовсе не повод не подготовиться к нему. Астролог Вячеслав Бонча в программе «Утро. Студия хорошего настроения» рассказал, как использовать затмение с максимальной пользой.

Вячеслав Бонча, астролог: Затмения случаются как минимум 4 раза в год. Иногда бывает и больше, даже 7, как, например, было в 1991 году.

В дни затмений около трех-пяти дней до и после стоит остерегаться помутнений разума, помутнений сознания, руководствоваться здравым смыслом, поскольку именно в этот период закладываются долгосрочные циклы. Нужно понимать, что это надолго. Все действия, предпринимаемые в эти дни, будут иметь длительные последствия. Польза от затмений – можно избавиться от вредных привычек. Если кто-то решил бросить курить, например, то затмение поможет освободиться.

Подробнее о затмениях и о том, насколько длагоприятным будет вторая часть года для белорусов, – в видеосюжете.