Девушка-каскадер погибла на съемочной площадке фильма «Дэдпул-2»

Джой Харрис погибла из-за столкновения мотоцикла, на котором она ехала, с ограждением многоэтажного здания в Ванкувере. Женщина умерла на месте аварии.

По информации TMZ, каскадер была первой афроамериканкой, получившей лицензию спортивного гонщика. Вторая часть «Дэдпула» была первым фильмом Харрис в роли каскадера.

Очевидцы трагедии рассказали, что авария произошла буквально за секунду – девушка потеряла управление транспортным средством.

Исполнитель главной роли в фильме – Райан Рейнольдс – отметил у себя в социальных сетях, что вся съемочная команда опустошена из-за произошедшего.

Райан Рейнольдс, актер:

Сегодня на съемках мы трагически потеряли члена нашей команды. Мы убиты горем, потрясены и опустошены, но ничто не может сравниться с горем и необъяснимой болью, которые должны испытывать ее родные в этот момент. Я скорблю со всеми ее близкими.