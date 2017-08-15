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Девушка-каскадер погибла на съемочной площадке фильма «Дэдпул-2»

15 августа 2017 08:15
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Новости Канады. 14 августа на съемках фильма «Дэдпул-2» разбилась девушка-каскадер.

Джой Харрис погибла из-за столкновения мотоцикла, на котором она ехала, с ограждением многоэтажного здания в Ванкувере. Женщина умерла на месте аварии.

Девушка-каскадер погибла на съемочной площадке фильма «Дэдпул-2»-1

По информации TMZ, каскадер была первой афроамериканкой, получившей лицензию спортивного гонщика. Вторая часть «Дэдпула» была первым фильмом Харрис в роли каскадера.

Девушка-каскадер погибла на съемочной площадке фильма «Дэдпул-2»-4

Очевидцы трагедии рассказали, что авария произошла буквально за секунду – девушка потеряла управление транспортным средством.

Исполнитель главной роли в фильме – Райан Рейнольдс – отметил у себя в социальных сетях, что вся съемочная команда опустошена из-за произошедшего.

Райан Рейнольдс, актер:
Сегодня на съемках мы трагически потеряли члена нашей команды. Мы убиты горем, потрясены и опустошены, но ничто не может сравниться с горем и необъяснимой болью, которые должны испытывать ее родные в этот момент. Я скорблю со всеми ее близкими.

Девушка-каскадер погибла на съемочной площадке фильма «Дэдпул-2»-7

В минувшие выходные травму на съемках новой части фильма «Миссия невыполнима» получил актер Том Круз – здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Несчастный случай # Райан Рейнольдс

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