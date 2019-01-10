«Так это ж греческий бог». Максим Галкин показал новую причёску

Новости России. Максим Галкин опубликовал новый снимок на своей странице в Instagram. Фото артиста с непривычной причёской набрало четверть миллиона «нравится».

Публикация супруга Аллы Пугачёвой набрала множество лестных отзывов.

«Ба! Так это ж греческий бог. Аполлон или Дионис – выбирайте по сердцу»,

«С выпрямленными Вы выглядите солиднее»,

«Кому что, кому завивать надоело, кому выпрямлять»,

«Макс, привет от семьи. Тебя не узнать. Всё молодеешь и молодеешь».

Галкин время от времени любит показаться с новой причёской. Например, летом прошлого года мужчина заплёл волосы во множество косичек. Недавними образами удивили Олег Газманов и Иван Ургант.