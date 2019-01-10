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«Так это ж греческий бог». Максим Галкин показал новую причёску

10 января 2019 12:38
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Новости России. Максим Галкин опубликовал новый снимок на своей странице в Instagram. Фото артиста с непривычной причёской набрало четверть миллиона «нравится».  

«Надоело кудри выпрямлять. Пущай вьются», – подписал фотографию юморист.  

«Так это ж греческий бог». Максим Галкин показал новую причёску-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru  

Публикация супруга Аллы Пугачёвой набрала множество лестных отзывов.  

«Ба! Так это ж греческий бог. Аполлон или Дионис – выбирайте по сердцу»,  

«С выпрямленными Вы выглядите солиднее»,  

«Кому что, кому завивать надоело, кому выпрямлять»,  

«Макс, привет от семьи. Тебя не узнать. Всё молодеешь и молодеешь».  

Галкин время от времени любит показаться с новой причёской. Например, летом прошлого года мужчина заплёл волосы во множество косичек. Недавними образами удивили Олег Газманов и Иван Ургант. 

Оба побрились налысо – подробнее здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин

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