«Так это ж греческий бог». Максим Галкин показал новую причёску

Новости России. Максим Галкин опубликовал новый снимок на своей странице в Instagram. Фото артиста с непривычной причёской набрало четверть миллиона «нравится».
«Надоело кудри выпрямлять. Пущай вьются», – подписал фотографию юморист.
Новости России. Максим Галкин опубликовал новый снимок на своей странице в Instagram. Фото артиста с непривычной причёской набрало четверть миллиона «нравится».
«Надоело кудри выпрямлять. Пущай вьются», – подписал фотографию юморист.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Публикация супруга Аллы Пугачёвой набрала множество лестных отзывов.
«Ба! Так это ж греческий бог. Аполлон или Дионис – выбирайте по сердцу»,
«С выпрямленными Вы выглядите солиднее»,
«Кому что, кому завивать надоело, кому выпрямлять»,
«Макс, привет от семьи. Тебя не узнать. Всё молодеешь и молодеешь».
Галкин время от времени любит показаться с новой причёской. Например, летом прошлого года мужчина заплёл волосы во множество косичек. Недавними образами удивили Олег Газманов и Иван Ургант.
Оба побрились налысо – подробнее здесь.