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Иван Ургант сменил имидж и побрился налысо

04 января 2019 10:27
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Новости России. Телеведущий Иван Ургант после новогодних праздников кардинально сменил имидж – побрился налысо.   

Фото с новой прической Ургант опубликовал в Instagram. На снимке также можно увидеть подарок от супруги телеведущего – голубой велосипед. Иван прокомментировал подарок.    

Иван Ургант сменил имидж и побрился налысо-1

Фото: instagram.com/urgantcom   

Иван Ургант:   
Ну, Наташка! Представляете, ждал меня под ёлкой...               

Иван Ургант сменил имидж и побрился налысо-4

Фото: instagram.com/urgantcom     

Снимок с новой прической набрал более 330 тысяч лайков. А интернет-пользователи удивились смене образа и даже шутливо спросили, куда пропали кудри.     

В конце декабря Олег Газманов неприятно удивил поклонников новой причёской (читать далее).         

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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