Иван Ургант сменил имидж и побрился налысо

Новости России. Телеведущий Иван Ургант после новогодних праздников кардинально сменил имидж – побрился налысо. Фото с новой прической Ургант опубликовал в Instagram. На снимке также можно увидеть подарок от супруги телеведущего – голубой велосипед. Иван прокомментировал подарок.

Фото: instagram.com/urgantcom

Иван Ургант:

Ну, Наташка! Представляете, ждал меня под ёлкой...

Фото: instagram.com/urgantcom