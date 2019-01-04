Иван Ургант сменил имидж и побрился налысо
Новости России. Телеведущий Иван Ургант после новогодних праздников кардинально сменил имидж – побрился налысо.
Фото с новой прической Ургант опубликовал в Instagram. На снимке также можно увидеть подарок от супруги телеведущего – голубой велосипед. Иван прокомментировал подарок.
Фото: instagram.com/urgantcom
Иван Ургант:
Ну, Наташка! Представляете, ждал меня под ёлкой...
Фото: instagram.com/urgantcom
Снимок с новой прической набрал более 330 тысяч лайков. А интернет-пользователи удивились смене образа и даже шутливо спросили, куда пропали кудри.
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