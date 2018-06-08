«Это же Децл». Максим Галкин удивил поклонников новой причёской

Новости России. Максим Галкин показал поклонникам новую прическу – телеведущий заплел волосы во множество косичек.
Фото прически юморист опубликовал на своей странице в Instagram. В новом образе Галкин также пришел и на пресс-конференцию накануне премии Муз-ТВ.
Артист объявил, что не собирается менять имидж. Коллеги телеведущего пошутили, что на премии, которую он будет вести, Галкин, наверное, появится с кучеряшками.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Мнения поклонников о новом образе Галкина разделились – многие сказали, что это очень молодит мужчину, а вторые назвали прическу юмориста – погоней за модой.
«Я только за подурачиться иногда, иначе скучно жить»,
«Прическа на отдыхе топовая»,
«Это же Децл»,
«Неудачный парикмахер»,
«Назад в 90-е».
«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью (смотрите здесь).