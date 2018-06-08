«Это же Децл». Максим Галкин удивил поклонников новой причёской

Новости России. Максим Галкин показал поклонникам новую прическу – телеведущий заплел волосы во множество косичек.

Фото прически юморист опубликовал на своей странице в Instagram. В новом образе Галкин также пришел и на пресс-конференцию накануне премии Муз-ТВ.

Артист объявил, что не собирается менять имидж. Коллеги телеведущего пошутили, что на премии, которую он будет вести, Галкин, наверное, появится с кучеряшками.