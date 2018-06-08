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«Это же Децл». Максим Галкин удивил поклонников новой причёской

08 июня 2018 11:16
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 Новости России. Максим Галкин показал поклонникам новую прическу – телеведущий заплел волосы во множество косичек.

Фото прически юморист опубликовал на своей странице в Instagram. В новом образе Галкин также пришел и на пресс-конференцию накануне премии Муз-ТВ.

Артист объявил, что не собирается менять имидж. Коллеги телеведущего пошутили, что на премии, которую он будет вести, Галкин, наверное, появится с кучеряшками.

«Это же Децл». Максим Галкин удивил поклонников новой причёской-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Мнения поклонников о новом образе Галкина разделились – многие сказали, что это очень молодит мужчину, а вторые назвали прическу юмориста – погоней за модой.

«Я только за подурачиться иногда, иначе скучно жить»,

«Прическа на отдыхе топовая»,

«Это же Децл»,

«Неудачный парикмахер»,

«Назад в 90-е».

«Большой ребёнок! И это здорово». Максим Галкин умиляет подписчиков видео с сыном и дочерью (смотрите здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Фотофакт

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