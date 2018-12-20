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Олег Газманов неприятно удивил поклонников новой причёской

20 декабря 2018 13:46
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Новости России. Олег Газманов опубликовал новогоднюю фотографию. На ней он вместе с Иосифом Пригожиным и… лысый.  

«Решил перед НГ поддержать своих коллег-лысиков...! Как Вам? Оставить так?», – спросил у подписчиков эстрадный певец.  

Олег Газманов неприятно удивил поклонников новой причёской-1

Фото: instagram.com/oleggazmanov  

За двадцать часов под фото появилось более тысячи комментариев. Множество пользователей заявили, что Газманову быть лысым не к лицу и посоветовали больше так не делать.  

«Олег вам не пойдёт, не надо себя портить»,  

«Пригожину больше идет... А Вас неудачно сфоткали. Видно – парик»,  

«Нет. Мне кажется вам лучше с волосами»,  

«Волосам быть! Верните волосы на место. Как вы решились на такой эксперимент?».  

Видя такую активность в комментариях, исполнитель решил прояснить ситуацию.  

«В связи с бурной реакцией на мою «лысину» в фото с Пригожиным хочу сказать, что это предновогодняя шутка с помощью фотошопа. Впрочем, я когда-нибудь всё равно буду лысым. Вот эта фотография реальная. Привыкайте. Для меня главное не как я выгляжу, а что пою и сочиняю», – пояснил Газманов.  

Олег Газманов неприятно удивил поклонников новой причёской-4

Фото: instagram.com/oleggazmanov  

После этого градус напряжения спал и подписчики признали, что важнее быть творческим и здоровым, а внешность – не главное.  

Зимой 2018 года мы рассказывали о шести выводах, которые люди делают друг о друге при первой встрече.  

Лысая голова – признак доминирования (подробности здесь).  

# Звезды # калейдоскоп # Олег Газманов # Иосиф Пригожин

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