Олег Газманов неприятно удивил поклонников новой причёской

«Решил перед НГ поддержать своих коллег-лысиков...! Как Вам? Оставить так?», – спросил у подписчиков эстрадный певец.

Новости России. Олег Газманов опубликовал новогоднюю фотографию. На ней он вместе с Иосифом Пригожиным и… лысый.

За двадцать часов под фото появилось более тысячи комментариев. Множество пользователей заявили, что Газманову быть лысым не к лицу и посоветовали больше так не делать.

«Олег вам не пойдёт, не надо себя портить»,

«Пригожину больше идет... А Вас неудачно сфоткали. Видно – парик»,

«Нет. Мне кажется вам лучше с волосами»,

«Волосам быть! Верните волосы на место. Как вы решились на такой эксперимент?».

Видя такую активность в комментариях, исполнитель решил прояснить ситуацию.

«В связи с бурной реакцией на мою «лысину» в фото с Пригожиным хочу сказать, что это предновогодняя шутка с помощью фотошопа. Впрочем, я когда-нибудь всё равно буду лысым. Вот эта фотография реальная. Привыкайте. Для меня главное не как я выгляжу, а что пою и сочиняю», – пояснил Газманов.