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Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса

07 октября 2019 15:14
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Самый важный человек в жизни может быть рядом, а может быть очень далеко. Мама всегда остается где-то очень глубоко в сердце и тихонько греет душу. Звезды не прячут своих любимых, а смело их демонстрируют миру. Они такие взрослые, но все такие же красивые и яркие – 11 мамочек известных людей в нашем материале.

Полина Гагарина

Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?

Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса-1

Фото: instagram.com/gagara1987

Николай Басков

«Какая красавица». Мама Николая Баскова восхитила интернет-пользователей

Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса-4

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Елена Темникова

«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова

Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса-7

Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Дмитрий Шепелев

«В декабре ей исполнится 60». Дмитрий Шепелев показал маму

Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса-10

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Лариса Грибалева

Лариса Грибалёва: «Старшая дочка выносит модный приговор – она мне много даёт советов»

Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса-13

Фото: instagram.com/gribalevalarisa

Тимур Батрудинов

«Не работал ни дня». Представляете, эти звёзды – учителя по образованию​​​​​​​

Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса-16

Фото: instagram.com/timurbatrutdinov

Нюша

«Наш ангелочек»: Нюша родила первенца​​​​​​​

Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса-19

Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Дмитрий Колдун

«Это достаточно страшно». Дмитрий Колдун рассказал, как сын его пародирует

Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса-22

Фото: instagram.com/koldunmedia

Валерия

«Я люблю тебя больше жизни»: родные, коллеги и поклонники поздравляют Валерию с юбилеем

Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса-25

Фото: instagram.com/valeriya

Сергей Безруков

Братва 15 лет спустя. Что стало с актёрами сериала «Бригада»​​​​​​​

Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса-28

Фото: instagram.com/s_bezrukov

Лера Кудрявцева

«Моя». Лера Кудрявцева показала смешные фото годовалой дочери

Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса-31

Фото: instagram.com/leratv

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина # Николай Басков # Елена Темникова # Дмитрий Шепелев # Лариса Грибалёва # Тимур Батрудинов # Нюша # Дмитрий Колдун # Валерия # Сергей Безруков # Лера Кудрявцева

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