Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса
Самый важный человек в жизни может быть рядом, а может быть очень далеко. Мама всегда остается где-то очень глубоко в сердце и тихонько греет душу. Звезды не прячут своих любимых, а смело их демонстрируют миру. Они такие взрослые, но все такие же красивые и яркие – 11 мамочек известных людей в нашем материале.
Полина Гагарина
Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?
Фото: instagram.com/gagara1987
Фото: instagram.com/nikolaibaskov
Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial
Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Фото: instagram.com/gribalevalarisa
Фото: instagram.com/timurbatrutdinov
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha
Фото: instagram.com/koldunmedia
Фото: instagram.com/valeriya
Фото: instagram.com/s_bezrukov
Фото: instagram.com/leratv
Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам – здесь подробнее.