Свежи и молоды. Как выглядят мамы звёзд шоу-бизнеса

Самый важный человек в жизни может быть рядом, а может быть очень далеко. Мама всегда остается где-то очень глубоко в сердце и тихонько греет душу. Звезды не прячут своих любимых, а смело их демонстрируют миру. Они такие взрослые, но все такие же красивые и яркие – 11 мамочек известных людей в нашем материале.

Полина Гагарина

Полине Гагариной – 32. Как девочка из простой семьи стала всемирно известной певицей?