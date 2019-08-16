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Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам

16 августа 2019 10:09
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Внешность знаменитостей часто вызывает у людей вопрос: разве можно настолько хорошо выглядеть в таком возрасте? Обычно всё списывается на пластические операции и на возможность пользоваться дорогостоящими средствами ухода за кожей.

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Однако не только популярные люди выглядят молодо. Теперь мы точно знаем. Недавно одна из пользовательниц Twitter запустила небольшой флешмоб – пользователи соцсети показывают своих молодо выглядящих мам. А несколько человек похвастались своими отцами.

«Моей маме 43, а она всё ещё может увести у меня любого мужика...»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-1

Фото: twitter.com/shipilkins

«Моей 38, но я думаю, меня ждёт та же участь»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-4

Фото: twitter.com/qqppqqppqqpq

«Моя мама, 44 года»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-7

Фото: twitter.com/placedegreve

«Моей 41, и она божественна»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-10

Фото: twitter.com/KaluginaMadam

«Вот вам батя для разнообразия. Обычный. У него есть кот, пёс и 5 рыбин»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-13

Фото: twitter.com/spb_chikimoni

«У моего нет кота и пса, но вместо них есть 11 рыбин»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-16

Фото: twitter.com/l_immario

«Моей 60»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-19

Фото: twitter.com/TovarishDynin

«Моя мама. 45 лет»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-22

Фото: twitter.com/lizAsoma25

«Моей тоже 43, стоим с ней красивые»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-25

Фото: twitter.com/killed_bydrones

«Мама Юли, 40 с лишним годиков»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-28

Фото: twitter.com/Hita_eighthsun

«Моей маме 43 и мне кажется, что я приёмная»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-31

Фото: twitter.com/acidwarior

«Возьмёте мою 45-летнюю маму в ваш клуб «Я уведу твоего отца, а если захочу, то и парня»?»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-34

Фото: twitter.com/dyratskieshytki

«Моей 48. Она учитель. Я знаю, что она высасывает молодость из учеников»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-37

Фото: twitter.com/Vlad_chuvachoks

«Да, только моей 45, и я восхищаюсь ей»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-40

Фото: twitter.com/OHACOCET

«Тоже поделюсь, моей 67, и она профессиональная модель»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-43

Фото: twitter.com/mikeymaika

«И моей маме уже 62 года»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-46

Фото: twitter.com/1ucankedi

«Моей в 45 дают максимум 37 или считают, что мы с ней как старшая и младшая сёстры. И знаете, я ей горжусь, ведь только сейчас она стала лучшей версией себя»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-49

Фото: twitter.com/phandomonrussia

«Моей маме 41 будет, а дают ей максимум 34. Всё чаще убеждаюсь, что я приёмная. Особенно было весело, когда мама меня из санатория забирала, а ей сказали: вы – её сестра и не можете её забрать»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-52

Фото: twitter.com/Sakura70597227

«49»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-55

Фото: twitter.com/arikachkatokime

«Вливаюсь в тред, 43. И она рил пыталась отжать у меня мужиков, поэтому держу себя и свою пару от неё подальше»,

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-58

Фото: twitter.com/Mortimerrrrrr1

«Моей 48. Боже, я думала в детстве, что люди в 50 – уже бабули и с палочками ходят».

Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам-61

Фото: twitter.com/daryashevaa

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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