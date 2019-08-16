Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам

Внешность знаменитостей часто вызывает у людей вопрос: разве можно настолько хорошо выглядеть в таком возрасте? Обычно всё списывается на пластические операции и на возможность пользоваться дорогостоящими средствами ухода за кожей.

Возраст не имеет значения. Семь примеров стильных женщин, которым больше 60 лет

Однако не только популярные люди выглядят молодо. Теперь мы точно знаем. Недавно одна из пользовательниц Twitter запустила небольшой флешмоб – пользователи соцсети показывают своих молодо выглядящих мам. А несколько человек похвастались своими отцами.

«Моей маме 43, а она всё ещё может увести у меня любого мужика...»,