Им правда за 40? В соцсетях набирает популярность флешмоб красивых мам
Внешность знаменитостей часто вызывает у людей вопрос: разве можно настолько хорошо выглядеть в таком возрасте? Обычно всё списывается на пластические операции и на возможность пользоваться дорогостоящими средствами ухода за кожей.
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Однако не только популярные люди выглядят молодо. Теперь мы точно знаем. Недавно одна из пользовательниц Twitter запустила небольшой флешмоб – пользователи соцсети показывают своих молодо выглядящих мам. А несколько человек похвастались своими отцами.
«Моей маме 43, а она всё ещё может увести у меня любого мужика...»,
Фото: twitter.com/shipilkins
«Моей 38, но я думаю, меня ждёт та же участь»,
Фото: twitter.com/qqppqqppqqpq
Фото: twitter.com/placedegreve
«Моей 41, и она божественна»,
Фото: twitter.com/KaluginaMadam
«Вот вам батя для разнообразия. Обычный. У него есть кот, пёс и 5 рыбин»,
Фото: twitter.com/spb_chikimoni
«У моего нет кота и пса, но вместо них есть 11 рыбин»,
Фото: twitter.com/l_immario
Фото: twitter.com/TovarishDynin
Фото: twitter.com/lizAsoma25
«Моей тоже 43, стоим с ней красивые»,
Фото: twitter.com/killed_bydrones
«Мама Юли, 40 с лишним годиков»,
Фото: twitter.com/Hita_eighthsun
«Моей маме 43 и мне кажется, что я приёмная»,
Фото: twitter.com/acidwarior
«Возьмёте мою 45-летнюю маму в ваш клуб «Я уведу твоего отца, а если захочу, то и парня»?»,
Фото: twitter.com/dyratskieshytki
«Моей 48. Она учитель. Я знаю, что она высасывает молодость из учеников»,
Фото: twitter.com/Vlad_chuvachoks
«Да, только моей 45, и я восхищаюсь ей»,
Фото: twitter.com/OHACOCET
«Тоже поделюсь, моей 67, и она профессиональная модель»,
Фото: twitter.com/mikeymaika
«И моей маме уже 62 года»,
Фото: twitter.com/1ucankedi
«Моей в 45 дают максимум 37 или считают, что мы с ней как старшая и младшая сёстры. И знаете, я ей горжусь, ведь только сейчас она стала лучшей версией себя»,
Фото: twitter.com/phandomonrussia
«Моей маме 41 будет, а дают ей максимум 34. Всё чаще убеждаюсь, что я приёмная. Особенно было весело, когда мама меня из санатория забирала, а ей сказали: вы – её сестра и не можете её забрать»,
Фото: twitter.com/Sakura70597227
Фото: twitter.com/arikachkatokime
«Вливаюсь в тред, 43. И она рил пыталась отжать у меня мужиков, поэтому держу себя и свою пару от неё подальше»,
Фото: twitter.com/Mortimerrrrrr1
«Моей 48. Боже, я думала в детстве, что люди в 50 – уже бабули и с палочками ходят».
Фото: twitter.com/daryashevaa