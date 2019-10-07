Родной брат Кейт Миддлтон женится: что известно о его невесте

Джеймс Миддлтон сделал предложение своей возлюбленной – француженке Ализе Тевене, подарив ей кольцо с сапфиром. По информации Daily Mail, младший брат Кейт Миддлтон сразу поспешил поделиться фотографией с невестой в Instagram. На снимке на левой руке девушки красуется помолвочное кольцо. Джеймс Миддлтон:

Она сказала ДА. Наш секрет раскрыт, и мы очень рады поделиться с вами этой новостью.

Фото: instagram.com/jmidy

В геолокации Джеймс отметил Озерный край. Возможно, молодой человек сделал предложение именно северо-западе Англии. Пара встречалась чуть больше года и впервые была замечена вместе на семейном отдыхе Миддлтонов. Помимо поста, Джеймс поделился в Instagram-историях несколькими фото с возлюбленной, видео, где они плавают на яхте в море, и еще парой снимков. Аккаунт Джеймса сразу же наполнился комментариями подписчиков, которые спешили поздравить пару.

Фото: instagram.com/jmidy

Выбор Джеймсом кольца, возможно, был вдохновлен кольцом его сестры Кейт, которое принц Уильям унаследовал от принцессы Дианы. В сентябре стало известно, что Ализе и Джеймс съехались и теперь живут вместе в Западном Лондоне. Один из близких друзей пары тогда сказал: «Он, кажется, наконец нашел ту единственную». Миддлтон встретил 30-летнюю француженку в 2018 году. Друзья говорят, что девушка не знала, кем был Джеймс, когда на встрече одного из частных британских клубов Ализе подошла погладить кокер-спаниеля Миддлтона.

Фото: instagram.com/jmidy

После того, как девушка вернулась к своему столу, Джеймс попросил официанта передать ей записку, в которой пригласил незнакомку встретиться. Несколько недель спустя пара пошла на свидание. Дрпузья отметили, что «только после того, как они встретились второй раз, Ализе поняла, кем был парень. Ей об этом вынужден был рассказать один из друзей. Получается, пара встретилась благодаря Элле». По словам отца Ализе, его дочь была «покорена британским очарованием Миддлтона и сейчас безумно счастлива с бизнесменом». Он также рассказал, что происхождение ее необычного имени связано с названием тропического ветра, известного на французском языке как Alize.

Фото: instagram.com/jmidy