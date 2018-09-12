«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова

Снимок был размещен на страницах певиц в Instagram. Обе девушки являются финалистками «Фабрики звезд-2», в которой Гагарина стала победительницей, а Темникова заняла третье место.

«Такая фотка классная! Даже не верится, что 15 лет прошло, и что когда вы вместе были на ФЗ, тогда ещё совсем-совсем юные... А сейчас – прекрасные талантливые девушки с лучезарными улыбками и яркими, так талантливо и уже как-то зрело горящими глазами»,