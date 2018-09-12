«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова
Новости России. Полина Гагарина опубликовала совместное фото с Еленой Темниковой.
Снимок был размещен на страницах певиц в Instagram. Обе девушки являются финалистками «Фабрики звезд-2», в которой Гагарина стала победительницей, а Темникова заняла третье место.
Проект дал старт карьерам девушек – обе исполнительницы сейчас являются одними из самых популярных певиц.
Полина Гагарина:
15 лет! 2 овна! Темни, я тя лю!
Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial
Пост певица сопроводила хэштегом – «подружки-хохотушки».
Подписчики сразу вспомнили, какими девушки были 15 лет назад.
Кадр из проекта «Фабрика звезд-2»
«Такая фотка классная! Даже не верится, что 15 лет прошло, и что когда вы вместе были на ФЗ, тогда ещё совсем-совсем юные... А сейчас – прекрасные талантливые девушки с лучезарными улыбками и яркими, так талантливо и уже как-то зрело горящими глазами»,
Фото: instagram.com/gagara1987. Скриншот из видео
Кадр из проекта «Фабрика звезд-2»
«Ещё с «Фабрики звезд» были друг за друга горой! Столько лет уже прошло. Молодцы, так держать».
Ранее Полина Гагарина показала архивные кадры закулисья «Фабрики звезд» (смотрите здесь).