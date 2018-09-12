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«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова

12 сентября 2018 12:52
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Новости России. Полина Гагарина опубликовала совместное фото с Еленой Темниковой.

Снимок был размещен на страницах певиц в Instagram. Обе девушки являются финалистками «Фабрики звезд-2», в которой Гагарина стала победительницей, а Темникова заняла третье место.

Проект дал старт карьерам девушек – обе исполнительницы сейчас являются одними из самых популярных певиц.

Полина Гагарина:
15 лет! 2 овна! Темни, я тя лю! 

«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова-1

Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Пост певица сопроводила хэштегом – «подружки-хохотушки».

Подписчики сразу вспомнили, какими девушки были 15 лет назад.

«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова-4

Кадр из проекта «Фабрика звезд-2»

«Такая фотка классная! Даже не верится, что 15 лет прошло, и что когда вы вместе были на ФЗ, тогда ещё совсем-совсем юные... А сейчас – прекрасные талантливые девушки с лучезарными улыбками и яркими, так талантливо и уже как-то зрело горящими глазами»,

«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова-7

Фото: instagram.com/gagara1987. Скриншот из видео

«Вас не узнать»,

«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова-10

Кадр из проекта «Фабрика звезд-2»

«Ещё с «Фабрики звезд» были друг за друга горой! Столько лет уже прошло. Молодцы, так держать».

Ранее Полина Гагарина показала архивные кадры закулисья «Фабрики звезд» (смотрите здесь).

# Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина # Елена Темникова

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