«Моя». Лера Кудрявцева показала смешные фото годовалой дочери

Новости России. Лера Кудрявцева поделилась в своем Instagram-аккаунте новым видео с дочкой Машей.
Телеведущая показала, как ее дочь в красном костюмчике расставляет игрушечные морковки на развивающем занятии. Малышка старательно вынимает детали, а затем аккуратно ставит их на место. В какой-то момент видеозаписи Маша решает не ставить игрушечную морковку в подставку, а пробовать на вкус.
Фото: instagram.com/leratv
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Такие милые кадры не оставили подписчиков Леры Кудрявцевой равнодушными. Они усыпали маму и малышку комплиментами и добрыми пожеланиями. Многие поклонники заметили длину ресничек у Маши и внешнюю схожесть с популярной мамой.
Фото: instagram.com/leratv
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Около недели назад Лера Кудрявцева опубликовала кадры, на которых Маша занимается плаванием в бассейне. Девочка смело ныряет и держится на воде, несмотря на возраст.
Фото: instagram.com/leratv
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