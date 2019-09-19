«Моя». Лера Кудрявцева показала смешные фото годовалой дочери

Новости России. Лера Кудрявцева поделилась в своем Instagram-аккаунте новым видео с дочкой Машей. Телеведущая показала, как ее дочь в красном костюмчике расставляет игрушечные морковки на развивающем занятии. Малышка старательно вынимает детали, а затем аккуратно ставит их на место. В какой-то момент видеозаписи Маша решает не ставить игрушечную морковку в подставку, а пробовать на вкус.

Фото: instagram.com/leratv

«Доченька». 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой Такие милые кадры не оставили подписчиков Леры Кудрявцевой равнодушными. Они усыпали маму и малышку комплиментами и добрыми пожеланиями. Многие поклонники заметили длину ресничек у Маши и внешнюю схожесть с популярной мамой.

Фото: instagram.com/leratv

Не прошло и месяца после родов. Лера Кудрявцева в отличной форме вернулась к любимому делу Около недели назад Лера Кудрявцева опубликовала кадры, на которых Маша занимается плаванием в бассейне. Девочка смело ныряет и держится на воде, несмотря на возраст.

Фото: instagram.com/leratv