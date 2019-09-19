Прямой эфир

«Моя». Лера Кудрявцева показала смешные фото годовалой дочери

19 сентября 2019 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Лера Кудрявцева поделилась в своем Instagram-аккаунте новым видео с дочкой Машей.

Телеведущая показала, как ее дочь в красном костюмчике расставляет игрушечные морковки на развивающем занятии. Малышка старательно вынимает детали, а затем аккуратно ставит их на место. В какой-то момент видеозаписи Маша решает не ставить игрушечную морковку в подставку, а пробовать на вкус.

«Моя». Лера Кудрявцева показала смешные фото годовалой дочери-1

Фото: instagram.com/leratv

«Доченька». 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой

Такие милые кадры не оставили подписчиков Леры Кудрявцевой равнодушными. Они усыпали маму и малышку комплиментами и добрыми пожеланиями. Многие поклонники заметили длину ресничек у Маши и внешнюю схожесть с популярной мамой.

«Моя». Лера Кудрявцева показала смешные фото годовалой дочери-4

Фото: instagram.com/leratv

Не прошло и месяца после родов. Лера Кудрявцева в отличной форме вернулась к любимому делу

Около недели назад Лера Кудрявцева опубликовала кадры, на которых Маша занимается плаванием в бассейне. Девочка смело ныряет и держится на воде, несмотря на возраст.

«Моя». Лера Кудрявцева показала смешные фото годовалой дочери-7

Фото: instagram.com/leratv

Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым 6 лет. Как выглядят мужья медийных и успешных женщин — здесь подробнее.

# Звезды # Лера Кудрявцева

Другие новости рубрики

Все новости
Узнаете Лободу на этом фото? Вот так менялась певица
19 сентября 2019 12:23

Узнаете Лободу на этом фото? Вот так менялась певица

Анастасия Заворотнюк вышла из комы. Пиар-директор рассказала, почему семья актрисы хранит молчание
19 сентября 2019 09:00

Анастасия Заворотнюк вышла из комы. Пиар-директор рассказала, почему семья актрисы хранит молчание

Храним правильно. Как сберечь картофель до весны?
18 сентября 2019 18:58

Храним правильно. Как сберечь картофель до весны?