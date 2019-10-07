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Зачем на керосинку баночку поставили? Заславский музей приглашает пройти квест

07 октября 2019 14:52
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В программе «Центральный регион» рассказали о музее-заповеднике «Заславль». В частности, там представлено более 30 различных инструментов. Большинство авторские. Так, сотрудники музея не забыли имя известного музыканта Николая Судника. В экспозиции есть уголок-мастерская. Когда-то за этим столом Константин Киргет собственноручно делал гармоники.

Зачем на керосинку баночку поставили? Заславский музей приглашает пройти квест-1

Инесса Соболевская, заместитель директора по научной работе историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:
Константин Киргет сделал много инструментов и много отремонтировал инструментов. А здесь мы видим те приспособления и инструменты, которые ему были для этого нужны.

Зачем на керосинку баночку поставили? Заславский музей приглашает пройти квест-4

Здесь можно пройти такой квест: казалось бы, мы все современные люди, мы можем все объяснить. Но одну из загадок разгадывают не все. Обратите внимание на керосиновую лампу. Все, конечно, говорят, что она нужна для освещения. А вот для чего нужна баночка наверху, знает далеко не каждый. И приезжайте к нам, чтобы разгадать этот секрет!

Зачем на керосинку баночку поставили? Заславский музей приглашает пройти квест-7

# Достопримечательности Минской области # калейдоскоп # Инесса Соболевская

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