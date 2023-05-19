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Музыкант, бухгалтер и просто красавица! Познакомились с «Мисс Грацией» Минской области

19 мая 2023 14:33
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Новости Беларуси. Александра Мельникова из Крупского района завоевала титул «Мисс Грация» на областном конкурсе красоты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Девушка легко совмещает рабочие будни бухгалтера с музыкальным хобби.  

Чем крупчанка покорила жюри – в материале Анны Куртасовой.  

Музыкант, бухгалтер и просто красавица! Познакомились с «Мисс Грацией» Минской области-1

Александра Мельникова уже третий год работает бухгалтером на производственной площадке агрокомбината «Дзержинский». Ее профессиональные обязанности – начисление зарплаты и ведение документации. Девушка признается, работа с цифрами – ее стихия.  

Музыкант, бухгалтер и просто красавица! Познакомились с «Мисс Грацией» Минской области-4

Алеся Тарашкевич, заместитель главного бухгалтера производственной площадки при деревне Дворище сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Дзержинский»:  
Очень хороший работник, дотошный, точно все выполнит в сроки. По характеру человек золотой.  

Подробности в видео.  

# Конкурс красоты # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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