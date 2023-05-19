Музыкант, бухгалтер и просто красавица! Познакомились с «Мисс Грацией» Минской области

Новости Беларуси. Александра Мельникова из Крупского района завоевала титул «Мисс Грация» на областном конкурсе красоты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Девушка легко совмещает рабочие будни бухгалтера с музыкальным хобби. Чем крупчанка покорила жюри – в материале Анны Куртасовой.

Александра Мельникова уже третий год работает бухгалтером на производственной площадке агрокомбината «Дзержинский». Ее профессиональные обязанности – начисление зарплаты и ведение документации. Девушка признается, работа с цифрами – ее стихия.