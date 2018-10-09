«Какая красавица». Мама Николая Баскова восхитила интернет-пользователей

Теплые слова Елене Николаевне певец опубликовал на своей странице в Instagram. Исполнитель отметил, что его мама «самая неповторимая».

Николай Басков:

Нет ничего дороже для меня твоих родных объятий !!! Ты для меня всё – и поддержка, и близкий друг, и самый преданный человек на свете, который меня любит самым великим чувством, материнской любовью!!! Спасибо Богу, что он послал мне именно такую маму!!!!

Певец пожелал маме здоровья и всего самого лучшего, а также опубликовал фото самого близкого человека. Подписчики были поражены тем, как выглядит мама артиста.