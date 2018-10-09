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«Какая красавица». Мама Николая Баскова восхитила интернет-пользователей

09 октября 2018 14:12
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Новости России. Николай Басков трогательно поздравил свою маму с днем рождения.

Теплые слова Елене Николаевне певец опубликовал на своей странице в Instagram. Исполнитель отметил, что его мама «самая неповторимая».

«Какая красавица». Мама Николая Баскова восхитила интернет-пользователей-1

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Николай Басков:
Нет ничего дороже для меня твоих родных объятий !!! Ты для меня всё – и поддержка, и близкий друг, и самый преданный человек на свете, который меня любит самым великим чувством, материнской любовью!!! Спасибо Богу, что он послал мне именно такую маму!!!!

Певец пожелал маме здоровья и всего самого лучшего, а также опубликовал фото самого близкого человека. Подписчики были поражены тем, как выглядит мама артиста.

«Какая красавица». Мама Николая Баскова восхитила интернет-пользователей-4

Фото: instagram.com/nikolaibaskov

«Действительно, молодая и красивая у вас мама»,

«Очень красивая женщина, а главное – счастливая»,

«Молодая и красивая»,

«Какая красавица».

«Восприятие людей, дружбы, любви – всё другое»: большое интервью с Николаем Басковым о шоу, возрасте и любви (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Николай Басков # Фотофакт

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