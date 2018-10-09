«Какая красавица». Мама Николая Баскова восхитила интернет-пользователей

Новости России. Николай Басков трогательно поздравил свою маму с днем рождения.
Теплые слова Елене Николаевне певец опубликовал на своей странице в Instagram. Исполнитель отметил, что его мама «самая неповторимая».
Новости России. Николай Басков трогательно поздравил свою маму с днем рождения.
Теплые слова Елене Николаевне певец опубликовал на своей странице в Instagram. Исполнитель отметил, что его мама «самая неповторимая».
Фото: instagram.com/nikolaibaskov
Николай Басков:
Нет ничего дороже для меня твоих родных объятий !!! Ты для меня всё – и поддержка, и близкий друг, и самый преданный человек на свете, который меня любит самым великим чувством, материнской любовью!!! Спасибо Богу, что он послал мне именно такую маму!!!!
Певец пожелал маме здоровья и всего самого лучшего, а также опубликовал фото самого близкого человека. Подписчики были поражены тем, как выглядит мама артиста.
Фото: instagram.com/nikolaibaskov
«Действительно, молодая и красивая у вас мама»,
«Очень красивая женщина, а главное – счастливая»,
«Молодая и красивая»,
«Какая красавица».
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