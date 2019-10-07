Прошло 20 лет. Студентка увидела преподавательницу на своём детском фото из роддома

Согласны ли вы со словами, что мир тесен? Порой можно наткнуться на своего знакомого в совершенно неожиданном месте. Порой люди сталкиваются с ситуациями, когда многие годы спустя на детском фото обнаруживают своего будущего спутника жизни.

А как насчёт встретить через 20 лет медсестру, которая когда-то ухаживала за тобой в роддоме, когда ты ещё только появилась на свет? Именно это и случилось с одной пользовательницей Reddit.

Девушка с никнеймом Melodramaticfangirl учится на медика. Сейчас у неё уже последний семестр. На прошедших выходных ей захотелось полистать фотоальбом и неожиданно для себя девушка увидела на снимке свою преподавательницу.

«Не могу дождаться, чтобы показать ей это во вторник», – рассказала Melodramaticfangirl.