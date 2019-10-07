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Прошло 20 лет. Студентка увидела преподавательницу на своём детском фото из роддома

07 октября 2019 14:10
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Согласны ли вы со словами, что мир тесен? Порой можно наткнуться на своего знакомого в совершенно неожиданном месте. Порой люди сталкиваются с ситуациями, когда многие годы спустя на детском фото обнаруживают своего будущего спутника жизни. 

А как насчёт встретить через 20 лет медсестру, которая когда-то ухаживала за тобой в роддоме, когда ты ещё только появилась на свет? Именно это и случилось с одной пользовательницей Reddit. 

Девушка с никнеймом Melodramaticfangirl учится на медика. Сейчас у неё уже последний семестр. На прошедших выходных ей захотелось полистать фотоальбом и неожиданно для себя девушка увидела на снимке свою преподавательницу. 

«Не могу дождаться, чтобы показать ей это во вторник», – рассказала Melodramaticfangirl. 

Прошло 20 лет. Студентка увидела преподавательницу на своём детском фото из роддома-1

Фото: reddit.com/user/Melodramaticfangirl

По словам пользовательницы Reddit, преподавательница очень добрая и милая. Однажды учительница пошутила, что она годится в матери своей юной студентке и, возможно, когда-то заботилась о ней в больнице. 

«Сомневаюсь, что она помнит это, поэтому я определённо увижу какие-то её эмоции, когда она посмотрит на фотографию», – закончила девушка. 

Несколькими днями ранее мы рассказывали об отце, который ежегодно фотографируется со своей дочкой.

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# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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