«Не работал ни дня». Представляете, эти звёзды – учителя по образованию
День учителя – любимый праздник и учителей, и учеников. Преподаватели в этот день могут немного выдохнуть, услышать слова благодарности и получить красивый букет от учеников. Учащиеся – провести день управления, примерить роль наставника и спеть на школьном концерте.
Какие знаменитости по образованию учителя – читайте в нашем материале.
Андрей Григорьев-Аполлонов
Отец Андрея Григорьева-Аполлонова был хирургом, поэтому советовал сыну идти учиться в медицинский.
«Я насмотрелся жути в больнице и желания стать врачом не было», – признавался певец в одном из интервью.
В итоге Григорьев-Аполлонов поступил в Сочинское педагогическое училище на специальность «учитель младших классов».
Андрей Григорьев-Аполлонов:
И представить себе не мог, насколько правильный выбор сделал и какой «пэрадайз» меня ожидал впереди!
Во время учебы певец успел побыть и диджеем, и массовиком-затейником, и артистом.
Катя Иванчикова (IOWA)
Певица из Беларуси Катя Иванчикова начала петь еще с шести лет. Образование она получила в Минске: в Белорусском государственном педагогическом университете. По специальности Катя IOWA – филолог-журналист.
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Олег Савченко (ЛСП)
Олег Савченко вырос в Витебске в семье журналистов. Будущий певец закончил филологический факультет Минского государственного лингвистического университета.
По окончанию учебы Олег получил диплом «лингвиста-преподавателя». По словам певца, он положил его на полку и так и не начал работать по специальности.
Олег Савченко:
Не работал ни дня!
Павел Воля
Павел Воля закончил учебу в университете в 2001 году. Шоумен закончил Пензенский педагогический институт и получил специальность «учитель русского языка и литературы». Воля поработал в школе совсем чуть-чуть.
Павел Воля:
У всех бывает практика. За практику ты понимаешь, что такое школа.
По словам Павла, все педагоги — стендаперы.
Телеведущий, певец и актер Павел Воля об импровизации, жене и детях
Сразу после выпуска Павел Воля уехал в Москву. В 2013 году на сцене юмористического шоу комик вспомнил свое образование и в шуточной форме обсуждал содержание школьных учебников.
Алена Свиридова
Алена Свиридова проводила детство и юность в Минске. Свое высшее образование певица получила в Минском педагогическом институте. Она успешно закончила музыкально-педагогическое отделение и начала записывать песни, которые тогда выходили на радио.
Певица Алёна Свиридова: Мечты сбываются настолько, насколько ты этого хочешь!
Георгий Колдун
Георгий Колдун родился в семье преподавателей. Высшее образование телеведущий получил в Белорусском государственном университете на географическом факультете.
Колдун закончил обучение «с отличием» и получил специальность «географ-преподаватель». Позже он поступил в аспирантуру. Телеведущий работал в школе Минска учителем географии, экологии и предмета «Вселенная».
Георгий Колдун:
Я, когда шел на первый урок, волновался, но виду не подавал. Я всегда шел подготовленным, понимал степень ответственности.
Белорусский шоумен до сих пор летом работает педагогом в детском оздоровительном лагере своей альма-матер.
Алексей Потапенко (Потап)
Мама украинского певца Потапа – чемпионка мира по подводному плаванию. Вероятно, поэтому в детстве певец занимался плаванием и водным поло. Позже он достиг звания мастера спорта и решил получить высшее образование в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины.
Так, Потап по образованию является учителем физкультуры и тренером по водному поло и плаванию.
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Текст подготовлен по материалам Афиша Daily, Караван историй, KP.by.