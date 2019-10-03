«Не работал ни дня». Представляете, эти звёзды – учителя по образованию

День учителя – любимый праздник и учителей, и учеников. Преподаватели в этот день могут немного выдохнуть, услышать слова благодарности и получить красивый букет от учеников. Учащиеся – провести день управления, примерить роль наставника и спеть на школьном концерте. Какие знаменитости по образованию учителя – читайте в нашем материале. Андрей Григорьев-Аполлонов Отец Андрея Григорьева-Аполлонова был хирургом, поэтому советовал сыну идти учиться в медицинский. «Я насмотрелся жути в больнице и желания стать врачом не было», – признавался певец в одном из интервью. В итоге Григорьев-Аполлонов поступил в Сочинское педагогическое училище на специальность «учитель младших классов».

Андрей Григорьев-Аполлонов:

И представить себе не мог, насколько правильный выбор сделал и какой «пэрадайз» меня ожидал впереди! Во время учебы певец успел побыть и диджеем, и массовиком-затейником, и артистом. Катя Иванчикова (IOWA) Певица из Беларуси Катя Иванчикова начала петь еще с шести лет. Образование она получила в Минске: в Белорусском государственном педагогическом университете. По специальности Катя IOWA – филолог-журналист. Сладкие парочки. Как выглядят мужья медийных и успешных женщин

Олег Савченко (ЛСП) Олег Савченко вырос в Витебске в семье журналистов. Будущий певец закончил филологический факультет Минского государственного лингвистического университета.

По окончанию учебы Олег получил диплом «лингвиста-преподавателя». По словам певца, он положил его на полку и так и не начал работать по специальности. Олег Савченко:

Не работал ни дня! Павел Воля Павел Воля закончил учебу в университете в 2001 году. Шоумен закончил Пензенский педагогический институт и получил специальность «учитель русского языка и литературы». Воля поработал в школе совсем чуть-чуть. Павел Воля:

У всех бывает практика. За практику ты понимаешь, что такое школа. По словам Павла, все педагоги — стендаперы. Телеведущий, певец и актер Павел Воля об импровизации, жене и детях

Сразу после выпуска Павел Воля уехал в Москву. В 2013 году на сцене юмористического шоу комик вспомнил свое образование и в шуточной форме обсуждал содержание школьных учебников. Алена Свиридова Алена Свиридова проводила детство и юность в Минске. Свое высшее образование певица получила в Минском педагогическом институте. Она успешно закончила музыкально-педагогическое отделение и начала записывать песни, которые тогда выходили на радио. Певица Алёна Свиридова: Мечты сбываются настолько, насколько ты этого хочешь!

Георгий Колдун Георгий Колдун родился в семье преподавателей. Высшее образование телеведущий получил в Белорусском государственном университете на географическом факультете. Колдун закончил обучение «с отличием» и получил специальность «географ-преподаватель». Позже он поступил в аспирантуру. Телеведущий работал в школе Минска учителем географии, экологии и предмета «Вселенная».

Георгий Колдун:

Я, когда шел на первый урок, волновался, но виду не подавал. Я всегда шел подготовленным, понимал степень ответственности. Белорусский шоумен до сих пор летом работает педагогом в детском оздоровительном лагере своей альма-матер. Алексей Потапенко (Потап) Мама украинского певца Потапа – чемпионка мира по подводному плаванию. Вероятно, поэтому в детстве певец занимался плаванием и водным поло. Позже он достиг звания мастера спорта и решил получить высшее образование в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины.