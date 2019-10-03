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«Не работал ни дня». Представляете, эти звёзды – учителя по образованию

03 октября 2019 15:27
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День учителя – любимый праздник и учителей, и учеников. Преподаватели в этот день могут немного выдохнуть, услышать слова благодарности и получить красивый букет от учеников. Учащиеся – провести день управления, примерить роль наставника и спеть на школьном концерте. 

Какие знаменитости по образованию учителя – читайте в нашем материале.

Андрей Григорьев-Аполлонов

Отец Андрея Григорьева-Аполлонова был хирургом, поэтому советовал сыну идти учиться в медицинский.

«Я насмотрелся жути в больнице и желания стать врачом не было», – признавался певец в одном из интервью.

В итоге Григорьев-Аполлонов поступил в Сочинское педагогическое училище на специальность «учитель младших классов».

«Не работал ни дня». Представляете, эти звёзды – учителя по образованию-1

Андрей Григорьев-Аполлонов:
И представить себе не мог, насколько правильный выбор сделал и какой «пэрадайз» меня ожидал впереди!

Во время учебы певец успел побыть и диджеем, и массовиком-затейником, и артистом.

Катя Иванчикова (IOWA)

Певица из Беларуси Катя Иванчикова начала петь еще с шести лет. Образование она получила в Минске: в Белорусском государственном педагогическом университете. По специальности Катя IOWA – филолог-журналист.

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«Не работал ни дня». Представляете, эти звёзды – учителя по образованию-3

Олег Савченко (ЛСП)

Олег Савченко вырос в Витебске в семье журналистов. Будущий певец закончил филологический факультет Минского государственного лингвистического университета. 

«Не работал ни дня». Представляете, эти звёзды – учителя по образованию-5

По окончанию учебы Олег получил диплом «лингвиста-преподавателя». По словам певца, он положил его на полку и так и не начал работать по специальности.

Олег Савченко:
Не работал ни дня!

Павел Воля

Павел Воля закончил учебу в университете в 2001 году. Шоумен закончил Пензенский педагогический институт и получил специальность «учитель русского языка и литературы». Воля поработал в школе совсем чуть-чуть.

Павел Воля:
У всех бывает практика. За практику ты понимаешь, что такое школа.

По словам Павла, все педагоги — стендаперы.

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«Не работал ни дня». Представляете, эти звёзды – учителя по образованию-7

Сразу после выпуска Павел Воля уехал в Москву. В 2013 году на сцене юмористического шоу комик вспомнил свое образование и в шуточной форме обсуждал содержание школьных учебников.

Алена Свиридова

Алена Свиридова проводила детство и юность в Минске. Свое высшее образование певица получила в Минском педагогическом институте. Она успешно закончила музыкально-педагогическое отделение и начала записывать песни, которые тогда выходили на радио.

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«Не работал ни дня». Представляете, эти звёзды – учителя по образованию-9

Георгий Колдун

Георгий Колдун родился в семье преподавателей. Высшее образование телеведущий получил в Белорусском государственном университете на географическом факультете.

Колдун закончил обучение «с отличием» и получил специальность «географ-преподаватель». Позже он поступил в аспирантуру. Телеведущий работал в школе Минска учителем географии, экологии и предмета «Вселенная».

«Не работал ни дня». Представляете, эти звёзды – учителя по образованию-11

Георгий Колдун:
Я, когда шел на первый урок, волновался, но виду не подавал. Я всегда шел подготовленным, понимал степень ответственности.

Белорусский шоумен до сих пор летом работает педагогом в детском оздоровительном лагере своей альма-матер.

Алексей Потапенко (Потап)

Мама украинского певца Потапа – чемпионка мира по подводному плаванию. Вероятно, поэтому в детстве певец занимался плаванием и водным поло. Позже он достиг звания мастера спорта и решил получить высшее образование в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины.

«Не работал ни дня». Представляете, эти звёзды – учителя по образованию-13

Так, Потап по образованию является учителем физкультуры и тренером по водному поло и плаванию.  

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Текст подготовлен по материалам Афиша Daily, Караван историй, KP.by.   

# Звезды # калейдоскоп

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