«Сваты». Как выглядели актёры из народного сериала в детстве и молодости

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году. Герои, которые играли родителей семейной пары, приехавшие воспитывать внуков, стали народными любимцами.

А исполнителей главных ролей стали ассоциировать с их персонажами.

Всего были выпущены шесть сезонов популярного сериала. В производстве находится седьмой сезон, его запуск несколько раз переносился. Возможно, продолжение выйдет в 2021 году – точной даты пока нет. Известно только, что съемки серий проходили в Беларуси.