Принц Гарри лишён воинских званий и права носить форму

Новости Великобритании. После ухода из королевской семьи принцу Гарри пришлось отказаться от воинских званий и права носить форму.

Как сообщает Daily Express, брат принца Уильяма лишён должности генерал-капитана королевской морской пехоты, почётного командующего Военно-воздушной базой Королевских ВВС Хонингтона, а также почётного главнокомандующего малыми кораблями и водолазными операциями Королевского флота.

Принцу Гарри оставлено право носить свои медали, однако ему запрещено публично носить военную форму. Теперь супругу Меган Маркл в случае появления на официальных мероприятиях разрешается носить только гражданскую одежду.

Знакомые принца Гарри с волнением отнеслись к этому известию. По их словам, герцог Сассекский очень дорожил своими воинскими заслугами. Теперь военнослужащие волнуются о том, кто займёт его место.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий.