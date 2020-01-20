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Принц Гарри лишён воинских званий и права носить форму

20 января 2020 19:00
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Новости Великобритании. После ухода из королевской семьи принцу Гарри пришлось отказаться от воинских званий и права носить форму. 

Как сообщает Daily Express, брат принца Уильяма лишён должности генерал-капитана королевской морской пехоты, почётного командующего Военно-воздушной базой Королевских ВВС Хонингтона, а также почётного главнокомандующего малыми кораблями и водолазными операциями Королевского флота. 

Принцу Гарри оставлено право носить свои медали, однако ему запрещено публично носить военную форму. Теперь супругу Меган Маркл в случае появления на официальных мероприятиях разрешается носить только гражданскую одежду. 

Знакомые принца Гарри с волнением отнеслись к этому известию. По их словам, герцог Сассекский очень дорожил своими воинскими заслугами. Теперь военнослужащие волнуются о том, кто займёт его место. 

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских привилегий.

Супруги размышляли над принятием этого решения несколько месяцев – здесь подробности

# Королевская семья # калейдоскоп # Принц Гарри # Меган Маркл

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