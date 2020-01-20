Прямой эфир

Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе

20 января 2020 15:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодая пара купила микроавтобус, чтобы путешествовать на нём и жить вместе, поскольку снимать жильё слишком дорого. 

Как сообщает Daily Mail, 24-летние Аарон Голд и Лаура Кинг познакомились пять лет назад во время учёбы в Вестминстерском университете в Лондоне. Будучи студентами, молодые люди прожили вместе 18 месяцев. 

Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе-1

Фото: MDWfeatures / Aaron Gold 

После окончания учебного заведения Аарон и Лаура разъехались по домам. Теперь паре приходилось ограничиваться видеозвонками и непродолжительными встречами. Так продолжалось два с половиной года, после чего Голд и Кинг решили, что больше не хотят жить отдельно друг от друга. 

Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе-4

Фото: MDWfeatures / Aaron Gold 

Поскольку стоимость съёма жилья довольно высока, пара решила найти другой способ оставаться вместе. Юноша и девушка купили старенький микроавтобус, поставили родственников перед фактом своего отъезда из дома и отправились путешествовать по Европе. 

Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе-7

Фото: MDWfeatures / Aaron Gold 

По словам Аарона, как-то раз он увидел в стенах университета девушку с синими волосами и в странной одежде. Парень сразу понял, что хочет познакомиться с этой студенткой. И теперь они живут и путешествуют вместе. 

Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе-10

Фото: MDWfeatures / Aaron Gold 

Голд и Кинг отмечают, что они пошли на этот шаг, чтобы не откладывать свою личную жизнь на потом. Пара признаётся, что иногда у них случаются конфликты, но поскольку юноша и девушка постоянно находятся на открытом воздухе, напряжённые моменты быстро сглаживаются. 

Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе-13

Фото: MDWfeatures / Aaron Gold 

Кстати, недавно мы рассказывали о студентах, которые жаловались на университетские комнаты.

Они были слишком маленькими – здесь подробнее

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уход за волосами зимой. Что делать, чтобы весной не пришлось их восстанавливать
20 января 2020 15:25

Уход за волосами зимой. Что делать, чтобы весной не пришлось их восстанавливать

Девушка не стриглась 11 лет из-за неудачного посещения парикмахерской в детстве
20 января 2020 14:46

Девушка не стриглась 11 лет из-за неудачного посещения парикмахерской в детстве

Вера Брежнева отдохнула в Италии с дочкой и Константином Меладзе
20 января 2020 13:18

Вера Брежнева отдохнула в Италии с дочкой и Константином Меладзе