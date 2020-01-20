Не хотели жить вдали друг от друга. Пара купила себе микроавтобус и путешествует по Европе

Молодая пара купила микроавтобус, чтобы путешествовать на нём и жить вместе, поскольку снимать жильё слишком дорого. Как сообщает Daily Mail, 24-летние Аарон Голд и Лаура Кинг познакомились пять лет назад во время учёбы в Вестминстерском университете в Лондоне. Будучи студентами, молодые люди прожили вместе 18 месяцев.

Фото: MDWfeatures / Aaron Gold

После окончания учебного заведения Аарон и Лаура разъехались по домам. Теперь паре приходилось ограничиваться видеозвонками и непродолжительными встречами. Так продолжалось два с половиной года, после чего Голд и Кинг решили, что больше не хотят жить отдельно друг от друга.

Фото: MDWfeatures / Aaron Gold

Поскольку стоимость съёма жилья довольно высока, пара решила найти другой способ оставаться вместе. Юноша и девушка купили старенький микроавтобус, поставили родственников перед фактом своего отъезда из дома и отправились путешествовать по Европе.

Фото: MDWfeatures / Aaron Gold

По словам Аарона, как-то раз он увидел в стенах университета девушку с синими волосами и в странной одежде. Парень сразу понял, что хочет познакомиться с этой студенткой. И теперь они живут и путешествуют вместе.

Фото: MDWfeatures / Aaron Gold

Голд и Кинг отмечают, что они пошли на этот шаг, чтобы не откладывать свою личную жизнь на потом. Пара признаётся, что иногда у них случаются конфликты, но поскольку юноша и девушка постоянно находятся на открытом воздухе, напряжённые моменты быстро сглаживаются.

Фото: MDWfeatures / Aaron Gold