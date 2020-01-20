Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника»

Помните Серёжу Сыроежкина и его друга Электроника? А ведь с момента выхода этого фильма прошло уже сорок лет. Но до сих пор кинокартина остаётся популярной и узнаваемой, даже среди нынешних детей.

Трёхсерийный фильм «Приключения Электроника» является одним из ярких детских кинокартин советского кинематографа. Многие актёры прославились после выхода фильма на экраны. А как эти люди выглядят сейчас?

Сергей Сыроежкин и Электроник – Юрий Торсуев и Владимир Торсуев, 53 года

В детстве Торсуевы были пионерами. Когда пришло время, братья отслужили в армии, а после возвращения устроились на работу в киностудию «Три Тэ». Юрий и Владимир пробовали себя в предпринимательской деятельности, занимались торговлей, выступали в группе «Гараж Сыроежкина» вместе с Татьяной Михайловой. Изредка продолжают появляться на телеэкранах.