Спустя 40 лет. Как сегодня выглядят актёры из «Приключений Электроника»
Помните Серёжу Сыроежкина и его друга Электроника? А ведь с момента выхода этого фильма прошло уже сорок лет. Но до сих пор кинокартина остаётся популярной и узнаваемой, даже среди нынешних детей.
Трёхсерийный фильм «Приключения Электроника» является одним из ярких детских кинокартин советского кинематографа. Многие актёры прославились после выхода фильма на экраны. А как эти люди выглядят сейчас?
Сергей Сыроежкин и Электроник – Юрий Торсуев и Владимир Торсуев, 53 года
В детстве Торсуевы были пионерами. Когда пришло время, братья отслужили в армии, а после возвращения устроились на работу в киностудию «Три Тэ». Юрий и Владимир пробовали себя в предпринимательской деятельности, занимались торговлей, выступали в группе «Гараж Сыроежкина» вместе с Татьяной Михайловой. Изредка продолжают появляться на телеэкранах.
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/mama_s_mirom
Макар Гусев – Василий Скромный, 55 лет
Был пионером, после окончания театральной школы решил, что не хочет быть актёром и поступил в мореходное училище. Василий стал боцманом, побывал у многих дальних берегов. Своим хобби считает подводное плавание.
Школьница – Оксана Фандера, 52 года
После выхода «Приключений Электроника» в творческой карьере актрисы наступил перерыв. В 1988 году она заняла второе место на первом в СССР конкурсе красоты «Московская красавица», после чего Оксану Олеговну снова начали приглашать на съёмки. В 1990 году вышла замуж за режиссёра Филиппа Янковского и появилась в нескольких его фильмах. У семьи двое детей. Продолжает сниматься и сейчас.
Детки выросли. Как изменились актеры популярных фильмов
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/dni_rojdeniya_akterov_
Отец Сыроежкина – Юрий Чернов, 70 лет
Окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Поначалу склонялся к карьере циркача, но потом всё-таки выбрал путь актёра. Долгое время совмещал службу в театре со съёмками в фильмах, также был ведущим на ТВ. Дважды женат, трое детей.
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/evtihom
Майя Светлова – Оксана Алексеева, 53 года
Для Алексеевой эта роль стала первой и последней. После этого Оксана Игоревна окончила Одесский политехнический институт по специальности «экономист-программист», вышла замуж и переехала в Беларусь. В Минске работала исполнительным директором.
Виктор Смирнов – Дмитрий Максимов, 54 года
Закончил Московский финансовый институт, отслужил в армии в пограничных войсках КГБ СССР. Женат, есть сын. Живёт в Москве, занимается бизнесом.
Чижиков-«Рыжиков» – Евгений Лившиц, 50 лет
В детстве снялся в нескольких фильмах, но решил выбрать путь музыканта. Закончил Институт музыки им. Шнитке. Через какое-то время уехал в Германию, где играл в Дюсельдорфском Симфоническом Оркестре.
Зоя Кукушкина – Валерия Солуян, 53 года
После «Приключений Электроника» Солуян с красным дипломом окончила мединститут. Спустя годы вышла замуж и родила сына. Известно, что во время съёмок фильма произошёл забавный инцидент: борясь за внимание девочки между собой подрались братья Торсуевы.
Кстати, пару месяцев назад мы вспоминали популярных актёров-близнецов.
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