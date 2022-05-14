Грустная официантка пошла на работу и получила почти тысячу долларов. Вот как это произошло

Иногда кажется, что весь мир против тебя, потому что уже с самого утра ты понимаешь, что встал не с той ноги, раз огромное количество проблем разом навалилось на тебя. Однако есть и счастливые финалы в этих историях. Про один из таких мы и расскажем в этой статье.

Фото: pexels.com

Как сообщает издание UPI, утро у официантки Дженнифер выдалось не самым весёлым. Оказалось, что няня для трёхлетнего сына не пришла, а до начала рабочего дня оставалось несколько минут. Объяснив всё начальству, любящая мама решила побыть с сыном и дожидаться, пока старшая дочь вернётся со школы.

Фото: pixabay.com

После этого Дженнифер сразу поехала в ресторан, в котором работала. Вся в расстроенных чувствах она принялась обслуживать клиентов. За одним из столиков сидела пара. Молодые люди заметили грусть официантки и решили поднять ей настроение. Когда они уходили, то вознаградили девушку щедрыми чаевыми. Их сумма составила 810 долларов.

Фото: pexels.com