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Грустная официантка пошла на работу и получила почти тысячу долларов. Вот как это произошло

14 мая 2022 12:12
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Иногда кажется, что весь мир против тебя, потому что уже с самого утра ты понимаешь, что встал не с той ноги, раз огромное количество проблем разом навалилось на тебя. Однако есть и счастливые финалы в этих историях. Про один из таких мы и расскажем в этой статье.  

Грустная официантка пошла на работу и получила почти тысячу долларов. Вот как это произошло-1

Фото: pexels.com

Как сообщает издание UPI, утро у официантки Дженнифер выдалось не самым весёлым. Оказалось, что няня для трёхлетнего сына не пришла, а до начала рабочего дня оставалось несколько минут. Объяснив всё начальству, любящая мама решила побыть с сыном и дожидаться, пока старшая дочь вернётся со школы.  

Грустная официантка пошла на работу и получила почти тысячу долларов. Вот как это произошло-4

Фото: pixabay.com

После этого Дженнифер сразу поехала в ресторан, в котором работала. Вся в расстроенных чувствах она принялась обслуживать клиентов. За одним из столиков сидела пара. Молодые люди заметили грусть официантки и решили поднять ей настроение. Когда они уходили, то вознаградили девушку щедрыми чаевыми. Их сумма составила 810 долларов.  

Грустная официантка пошла на работу и получила почти тысячу долларов. Вот как это произошло-7

Фото: pexels.com

Дженнифер обрадовалась, когда открыла счёт. «Джентльмену и его жене, которые оставили чаевые, я просто хочу сказать большое спасибо. Это очень много значит» – рассказала она.  

Кстати, ранее мы писали про ещё одну официантку, которой также посчастливилось получить щедрые чаевые, – подробности здесь.  

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

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