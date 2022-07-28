Учёные обнаружили, что чернослив полезен для восстановления костей

Чернослив помогает бороться с потерей костной массы, так как содержит пребиотики, способствующие росту ткани. Он может быть особенно полезен людям старше 40 лет и не только.

Результаты очередного эксперимента ученых передает «Мир 24» со ссылкой на издание Nutrients. В черносливе в качестве пребиотиков содержаться углеводы и полифенолы, которые помогают восстановить костную массу. Пребиотики – это питательные вещества, которые изменяют состав и активность кишечника, что положительно сказывается на его работе.

Исследование проводилось на самках мышей с дефицитом эстрогена и потерей костной массы. Подобные изменения происходят в организме женщины после менопаузы. Животных кормили черносливом, после чего у них наблюдалось восстановление костей. Кроме того, у крыс интенсивнее стали вырабатываться жирные кислоты в кишечнике – это также положительно сказывалось на его работе.

Эксперимент показал, что чернослив может влиять на гормональный фон, метаболизм и формирование иммунных клеток. В будущем специалисты планируют изучить взаимосвязи между потреблением чернослива и процессов, которые происходят у женщин после менопаузы.

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