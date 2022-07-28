28 июля в Европу попала первая картошка. Рассказываем про этот день в мировой истории

Брест был освобожден от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня 28 июля. 78 лет назад, в этот день в 1944 году, Брест был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Город был захвачен противником в первые часы войны. Несмотря на это, гарнизон Брестской крепости в течение недели геройски сдерживал натиск врага. Отдельные очаги сопротивления оставались в крепости до начала августа 1941 года. Более трех лет Брест находился в оккупации. Свыше 40 % населения города в начале Великой Отечественной войны составляли евреи. Практически сразу начались массовые расстрелы, а в декабре 1941 года было создано Брестское гетто. В октябре 1942-го оккупационные власти ликвидировали гетто. Из почти 20 тысяч узников удалось спастись лишь 19. Всего с июня 1941 года по июль 1944 года в городе были убиты около 40 тысяч человек. 28 июля 1944 года в ходе проведения Люблинско-Брестской операции Брест был освобожден войсками 1-го Белорусского фронта, которым командовал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. День борьбы с гепатитом

28 июля – День борьбы с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Бламберга, открывшего вирус гепатита B. Более 250 миллионов человек хронически инфицированы этим вирусом. Этот день привлекает внимание к таким конкретным действиям в этой области, как укрепление профилактики, скрининга и борьбы с вирусным гепатитом и связанными с ним заболеваниями, а также расширение охвата вакцинацией против гепатита В и ее внедрение в национальные программы иммунизации. В 2016 году на заседании ВОЗ была принята Глобальная стратегия по вирусным гепатитам, призванная искоренить вирусные гепатиты к 2030 году.

28 июля 1858 года отпечатки пальцев были впервые использованы в криминалистике. Уильям Гершель, служивший в Индии в 50-70-х годах XIX века, был первым европейцем, решившим использовать отпечатки пальцев в целях розыска. Сначала Гершель практиковал дактилоскопию при выплате пособий местным жителям. Индусы, которые для европейца были все на одно лицо, нередко пользовались этим, пытаясь получить деньги вторично. Чтобы исключить подобные махинации, Гершель велел ставить отпечатки пальцев на платежных квитанциях и в специальной регистрационной книге для сравнения, что позволяло безошибочно устанавливать личность получателя. 28 июля 1858 года Гершель предложил применять дактилоскопию в одной из тюрем округа – так началось использование отпечатков пальцев в криминалистике. На сегодня идентификация по отпечаткам пальцев – самая распространенная биометрическая технология. Ее используют чаще, чем в половине случаев применения всех биометрических систем в мире. В Европу попала первая картошка