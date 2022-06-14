Теперь шоколадный цвет кожи вам обеспечен. Секреты, как правильно загорать без вреда для здоровья

Наступило лето, а вместе с ним и купальный сезон. Сейчас многие едут не только поплавать, но и просто позагорать и хорошо провести время. Поэтому мы решили вам рассказать, как сделать шоколадную кожу без вреда для здоровья.

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Подготовка Чтобы добиться большего эффекта, следует до поездки на пляж позаботиться о своей коже. Для отшелушивания омертвевших частичек можно использовать скраб. Это поможет сделать равномерный загар.

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Сколько нужно загорать? Следует понимать, что такой процесс должен быть постепенным. Вы вряд ли станете «шоколадкой» за одни выходные. Если будете постоянно сидеть под солнцем, то обеспечите себе только ожоги. Нужно давать коже привыкнуть к ультрафиолетовым лучам. Поэтому загорать стоит 15 минут каждый день, постепенно увеличивая время.

Фото: pinterest.com/bozenadunkl

Солнцезащитный крем Чтобы не навредить коже, не нужно забывать и о солнцезащитном креме. Это ни в коем случае не помешает загару, а только защитит вас от красноты. Наносить солнцезащитный крем лучше за 20 минут до выхода и обновлять его каждые два часа.

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Подходящее время для загара Приезжать на пляж, чтобы поваляться на шезлонге, лучше либо рано утром, либо к вечеру. Почему в такое время? Всё просто. Именно с 11 до 16 часов солнце является опасным, его агрессивные лучи могут только навредить коже.