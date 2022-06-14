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Теперь шоколадный цвет кожи вам обеспечен. Секреты, как правильно загорать без вреда для здоровья

14 июня 2022 11:11
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Наступило лето, а вместе с ним и купальный сезон. Сейчас многие едут не только поплавать, но и просто позагорать и хорошо провести время. Поэтому мы решили вам рассказать, как сделать шоколадную кожу без вреда для здоровья.  

Теперь шоколадный цвет кожи вам обеспечен. Секреты, как правильно загорать без вреда для здоровья-1

Фото: pixabay.com

Подготовка  

Чтобы добиться большего эффекта, следует до поездки на пляж позаботиться о своей коже. Для отшелушивания омертвевших частичек можно использовать скраб. Это поможет сделать равномерный загар.  

Теперь шоколадный цвет кожи вам обеспечен. Секреты, как правильно загорать без вреда для здоровья-4

Фото: pinterest.com/byfresh130018

Сколько нужно загорать?  

Следует понимать, что такой процесс должен быть постепенным. Вы вряд ли станете «шоколадкой» за одни выходные. Если будете постоянно сидеть под солнцем, то обеспечите себе только ожоги. Нужно давать коже привыкнуть к ультрафиолетовым лучам. Поэтому загорать стоит 15 минут каждый день, постепенно увеличивая время.  

Теперь шоколадный цвет кожи вам обеспечен. Секреты, как правильно загорать без вреда для здоровья-7

Фото: pinterest.com/bozenadunkl

Солнцезащитный крем  

Чтобы не навредить коже, не нужно забывать и о солнцезащитном креме. Это ни в коем случае не помешает загару, а только защитит вас от красноты. Наносить солнцезащитный крем лучше за 20 минут до выхода и обновлять его каждые два часа.  

Теперь шоколадный цвет кожи вам обеспечен. Секреты, как правильно загорать без вреда для здоровья-10

Фото: pinterest.com/stealthelook

Подходящее время для загара  

Приезжать на пляж, чтобы поваляться на шезлонге, лучше либо рано утром, либо к вечеру. Почему в такое время? Всё просто. Именно с 11 до 16 часов солнце является опасным, его агрессивные лучи могут только навредить коже.  

Теперь шоколадный цвет кожи вам обеспечен. Секреты, как правильно загорать без вреда для здоровья-13

Фото: pinterest.com/wattpad

Уход после загара  

После поездки на пляж следует ежедневно увлажнять кожу. Это поможет увеличить срок загара. Даже если вам нравится новый приобретённый цвет, то для вашего организма это стресс. Поэтому если вы не будете использовать увлажняющие средства, то «эффект шоколадки» может вскоре пройти.  

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