Даже металлоискатель не помог. Парень решил сделать предложение девушке на пляже и потерял кольцо в песке
Сделать предложение любимому человеку – это очень важное и серьёзное решение. Не обходится здесь и без переживаний, ведь всегда присутствует страх, что что-то может пойти не так. А всем известно, что если чего-то очень сильно бояться, то это обязательно произойдёт.
Как рассказало UPI, Джо МакГрат собирался сделать своей девушке предложение на пляже. Такое место юношей было выбрано не просто так. Неподалёку от него провела детские годы его возлюбленная Бекки. Девушка была растрогана таким романтичным поступком своего молодого человека. Её ответ был «Да».
Влюблённые ещё решили прогуляться вдоль берега, чтобы насладиться особой атмосферой вечера. Однако позже пара обнаружила, что кольцо потеряно. Изначально мужчина подумал, что пропажа скоро найдётся, и повода для беспокойства нет. Но всё пошло не по плану. Кольцо так и не нашлось, и парень решил взять в аренду металлоискатель. Но и это не принесло желаемого результата.
«Он просто не работал. Я не знаю, что он находил, но точно не металл», – поделился Джо.
Палочкой-выручалочкой стала специальная служба кладоискателей, где один из работников приехал и нашёл потерянное кольцо буквально за пару минут. Теперь пара считает его своим ангелом-хранителем.
Если предложение уже сделано, то следующим этапом станет более тесное общение с её родителями. Главное – избежать конфликтов. Узнать, почему происходят ссоры между тёщей и зятем, можно здесь.