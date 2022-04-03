Даже металлоискатель не помог. Парень решил сделать предложение девушке на пляже и потерял кольцо в песке

Сделать предложение любимому человеку – это очень важное и серьёзное решение. Не обходится здесь и без переживаний, ведь всегда присутствует страх, что что-то может пойти не так. А всем известно, что если чего-то очень сильно бояться, то это обязательно произойдёт.

Как рассказало UPI, Джо МакГрат собирался сделать своей девушке предложение на пляже. Такое место юношей было выбрано не просто так. Неподалёку от него провела детские годы его возлюбленная Бекки. Девушка была растрогана таким романтичным поступком своего молодого человека. Её ответ был «Да».