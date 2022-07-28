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Собака ходит, как человек. Вот, что её заставило этому научиться

28 июля 2022 11:33
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Семилетний британский спаниель из Колорадо стал известным после того, как научился ходить на задних лапах.

Вставать и передвигаться на двух лапах собака по кличке Декстер начал после травмы, пишет Oddity Central. Еще щенком он сбежал со двора и попал под машину. После несчастного случая ему ампутировали одну лапу, вторая была сильно повреждена. После такого инцидента хозяева решили, что Декстеру понадобится инвалидное кресло. Какое-то время собака даже пользовалась им. Но вскоре питомец научился ходить на задних лапах.

Собака ходит, как человек. Вот, что её заставило этому научиться -1


Фото: Oddity Central

Хозяйка впервые узнала о способности питомца ходить на двух лапах после того, как оставила его у крыльца дома. Когда она вернулась, пес уже лежал на лестнице. Женщина не могла понять, как Декстер там оказался. Позже она решила поставить камеру и уйти. Тайные умения пса были раскрыты.

Декстер передвигается по городу, как человек и удивляет окружающих. Псу удалось стать знаменитостью. Он мотивирует людей подниматься, даже если жизнь сбивает с ног.

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# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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