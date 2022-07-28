Собака ходит, как человек. Вот, что её заставило этому научиться

Семилетний британский спаниель из Колорадо стал известным после того, как научился ходить на задних лапах.

Вставать и передвигаться на двух лапах собака по кличке Декстер начал после травмы, пишет Oddity Central. Еще щенком он сбежал со двора и попал под машину. После несчастного случая ему ампутировали одну лапу, вторая была сильно повреждена. После такого инцидента хозяева решили, что Декстеру понадобится инвалидное кресло. Какое-то время собака даже пользовалась им. Но вскоре питомец научился ходить на задних лапах.