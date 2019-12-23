Строгие правила и проблемы с одноклассниками. В Японии дети отказываются ходить в школу

В Японии дети оказываются ходить в школу, поскольку не могут найти общий язык со сверстниками и адаптироваться к строгим правилам. Как сообщает BBC News, если ребёнок учится плохо, то в школе его дразнят одноклассники. Также существует ряд правил, в числе которых могут быть запрет на ношение колготок, требование красить волосы в чёрный цвет и другие. Поэтому ребята предпочитают отказаться от посещения уроков.

Фото: instagram.com/az_trip_2018

Детей, которые более 30 дней подряд прогуливают учебное заведение без уважительной причины, называют «футоко». В 2017 году их было около 145 тысяч, в 2018 – примерно 165 тысяч, в 2019 – почти 200 тысяч. Из-за школьных правил девочка боялась ходить в туалет и оказалась в больнице В Японии жизнь очень структурирована. В обществе принято в 3-4 года идти детский сад, затем – школа, после которой примерно в 22 года следует поступление в университет. До 30 лет принято вступать в брак, до 35 лет – заводить детей.

Фото: instagram.com/az_trip_2018

Некоторые мальчики и девочки считают, что таким образом они не проживут полноценную жизнь, и поэтому начинают отказываться от посещения школы. Чтобы такие ребята не сидели дома и не превращались в хикикомори, были созданы бесплатные школы, где детям помогают социализироваться.

Фото: instagram.com/riariastar

В таких учебных заведениях нет строгих правил, уроки ученику назначаются индивидуально. Родители и работники школы договариваются о плане, по которому будет заниматься ребёнок. Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию В бесплатных школах больше внимания уделяется не образованию детей, а тому, чтобы у них была возможность подружиться с другими учениками. Хотя, разумеется, никакого принуждения к общению не происходит, ведь это может вызвать негативный эффект.

Фото: instagram.com/az_trip_2018