«Обязательно белое платье, оно должно быть в пол». Всё о подготовке к новогоднему балу в одном материале

Мария Чечко, студентка БГПУ: С поступлением в университет начала активно заниматься творческой, научной и спортивной жизнью и, наверное, все это взялось в основу и мне предоставилась такая честь представлять свой университет на балу.

Мария Чечко: У нас есть основная группа дебютантов, которая будет танцевать полонез – это первый танец, когда мы красиво все выходим, потом мы танцуем польку, венский вальс и кадриль. У каждого танца есть свой стиль и своя особенность.

Мария Чечко: Я являюсь бальницей, 6 лет занималась спортивными бальными танцами. Но на бал попадают абсолютно все, даже у кого нет навыков.

Дмитрий Белокопытов, член Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов 5-го созыва, студент БГУИР:

Организаторы очень хорошо постарались и поставили для нас очень профессиональных балетмейстеров, которые проводят с нами репетиции.

Что было самым сложным?

Дмитрий Белокопытов:

Самым сложным было, наверное, запомнить все движения, которые необходимо выполнять в танцах, особенно в вальсе, ведь есть танцы, которые построены по принципу повторения определенных фигур, а есть танцы, которые поставлены от самого начала до самого конца, и вальс как раз является одним из тех танцев.

Из чего в целом состоит подготовка, кроме разучивания танцев?

Мария Чечко:

У нас еще есть правила этикета. У нас даже когда приходишь на репетиции, у девушек обязательно должны быть собраны волосы – это обязательное правило, с этим все очень строго. На репетиции обязательно нужно приходить в юбке, желательно в длинной. На самом балу будут такие правила, что должна быть открыта шея, у девушки должны быть обязательно перчатки, букетик в руках и диадема – это самые главные правила.

Дмитрий Белокопытов:

Для молодых людей – это фрак, тоже перчатки, лакированные туфли, бабочка – все предполагает высший уровень.