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«Обязательно белое платье, оно должно быть в пол». Всё о подготовке к новогоднему балу в одном материале

23 декабря 2019 09:37
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28 декабря в Минске пройдет Республиканский новогодний бал для молодежи во Дворце Независимости.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь студентка БГПУМария Чечко и член Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов 5-го созыва, студент БГУИР Дмитрий Белокопытов.

Что нужно сделать, чтобы стать участником такого мероприятия?

Мария Чечко, студентка БГПУ:
С поступлением в университет начала активно заниматься творческой, научной и спортивной жизнью и, наверное, все это взялось в основу и мне предоставилась такая честь представлять свой университет на балу.

«Обязательно белое платье, оно должно быть в пол». Всё о подготовке к новогоднему балу в одном материале -1

Нужны ли какие-то профессиональные навыки?

Мария Чечко:
Я являюсь бальницей, 6 лет занималась спортивными бальными танцами. Но на бал попадают абсолютно все, даже у кого нет навыков.

Какие танцы будут представлены на балу?

Мария Чечко:
У нас есть основная группа дебютантов, которая будет танцевать полонез – это первый танец, когда мы красиво все выходим, потом мы танцуем польку, венский вальс и кадриль. У каждого танца есть свой стиль и своя особенность.

«Обязательно белое платье, оно должно быть в пол». Всё о подготовке к новогоднему балу в одном материале -4

Дмитрий Белокопытов, член Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов 5-го созыва, студент БГУИР:
Организаторы очень хорошо постарались и поставили для нас очень профессиональных балетмейстеров, которые проводят с нами репетиции.

Что было самым сложным?

Дмитрий Белокопытов:
Самым сложным было, наверное, запомнить все движения, которые необходимо выполнять в танцах, особенно в вальсе, ведь есть танцы, которые построены по принципу повторения определенных фигур, а есть танцы, которые поставлены от самого начала до самого конца, и вальс как раз является одним из тех танцев.

Из чего в целом состоит подготовка, кроме разучивания танцев?

Мария Чечко:
У нас еще есть правила этикета. У нас даже когда приходишь на репетиции, у девушек обязательно должны быть собраны волосы – это обязательное правило, с этим все очень строго. На репетиции обязательно нужно приходить в юбке, желательно в длинной. На самом балу будут такие правила, что должна быть открыта шея, у девушки должны быть обязательно перчатки, букетик в руках и диадема – это самые главные правила.

Дмитрий Белокопытов:
Для молодых людей – это фрак, тоже перчатки, лакированные туфли, бабочка – все предполагает высший уровень.

«Обязательно белое платье, оно должно быть в пол». Всё о подготовке к новогоднему балу в одном материале -7

Какие наряды вы для себя выбрали?

Мария Чечко:
У девушек – обязательно белое платье, оно должно быть в пол. Организаторы предоставили нам возможность выбрать платье в специальном салоне, в который мы ездили на примерки и именно под нас подшивали платьица.

# Бал # калейдоскоп # Мария Чечко # Дмитрий Белокопытов # Фотофакт

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