«Обязательно белое платье, оно должно быть в пол». Всё о подготовке к новогоднему балу в одном материале
28 декабря в Минске пройдет Республиканский новогодний бал для молодежи во Дворце Независимости.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – студентка БГПУ – Мария Чечко и член Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов 5-го созыва, студент БГУИР – Дмитрий Белокопытов.
Что нужно сделать, чтобы стать участником такого мероприятия?
Мария Чечко, студентка БГПУ:
С поступлением в университет начала активно заниматься творческой, научной и спортивной жизнью и, наверное, все это взялось в основу и мне предоставилась такая честь представлять свой университет на балу.
Нужны ли какие-то профессиональные навыки?
Мария Чечко:
Я являюсь бальницей, 6 лет занималась спортивными бальными танцами. Но на бал попадают абсолютно все, даже у кого нет навыков.
Какие танцы будут представлены на балу?
Мария Чечко:
У нас есть основная группа дебютантов, которая будет танцевать полонез – это первый танец, когда мы красиво все выходим, потом мы танцуем польку, венский вальс и кадриль. У каждого танца есть свой стиль и своя особенность.
Дмитрий Белокопытов, член Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов 5-го созыва, студент БГУИР:
Организаторы очень хорошо постарались и поставили для нас очень профессиональных балетмейстеров, которые проводят с нами репетиции.
Что было самым сложным?
Дмитрий Белокопытов:
Самым сложным было, наверное, запомнить все движения, которые необходимо выполнять в танцах, особенно в вальсе, ведь есть танцы, которые построены по принципу повторения определенных фигур, а есть танцы, которые поставлены от самого начала до самого конца, и вальс как раз является одним из тех танцев.
Из чего в целом состоит подготовка, кроме разучивания танцев?
Мария Чечко:
У нас еще есть правила этикета. У нас даже когда приходишь на репетиции, у девушек обязательно должны быть собраны волосы – это обязательное правило, с этим все очень строго. На репетиции обязательно нужно приходить в юбке, желательно в длинной. На самом балу будут такие правила, что должна быть открыта шея, у девушки должны быть обязательно перчатки, букетик в руках и диадема – это самые главные правила.
Дмитрий Белокопытов:
Для молодых людей – это фрак, тоже перчатки, лакированные туфли, бабочка – все предполагает высший уровень.
Какие наряды вы для себя выбрали?
Мария Чечко:
У девушек – обязательно белое платье, оно должно быть в пол. Организаторы предоставили нам возможность выбрать платье в специальном салоне, в который мы ездили на примерки и именно под нас подшивали платьица.