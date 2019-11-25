Прямой эфир

Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию

25 ноября 2019 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Восьмилетней девочке не разрешили принять участие в съёмках вместе с одноклассниками из-за нарощенных красных волос. Ребёнок в слезах рассказал об этом родителям и всё закончилось лучше, чем если бы школьнице сразу разрешили сфотографироваться. 

Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию-1

Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography 

Как сообщает CNN, утром Мэриан Скотт как обычно пошла в школу. Ей и раньше доводилось ходить с красными волосами, никаких замечаний к внешнему виду ученицы работники школы не высказывали. 

Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию-4

Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography 

Однако в тот день класс должен был фотографироваться. Девочке не разрешили сниматься вместе с одноклассниками, поскольку, как выяснилось, она нарушила дресс-код. Волосы должны быть естественных цветов. 

Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию-7

Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography 

Об этой истории узнал фотограф Джерман Хортон. Мужчина договорился с девочкой о фотосессии и попросил, чтобы она непременно сделала причёску со своими красными волосами. 

Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию-10

Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography 

В итоге у Мэриан были индивидуальные съёмки, как у настоящей звезды. Девочка и её родители были очень счастливы. Хортон пояснил, что решил сделать это, чтобы у ребёнка не развились какие-либо комплексы, он хотел вернуть школьнице уверенность в себе. 

Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию-13

Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography 

Ранее мы рассказывали о другой истории, когда сначала что-то пошло не так, но закончилось лучше, чем могло бы. 

Мальчик участвовал в забеге на 5 км, но перепутал маршрут и выиграл в гонке с десятикилометровой дистанцией (здесь подробности). 

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов
24 ноября 2019 12:46

Девочка постреляла из огромной винтовки и стала героиней мемов

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов
24 ноября 2019 11:53

Всех форм и размеров. Показываем тринадцать примеров бород и усов

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума
24 ноября 2019 11:27

Беларусь на детском «Евровидении». Вспоминаем результаты и смотрим, как изменились участники песенного форума