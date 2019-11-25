Школьнице не разрешили сделать снимок с классом из-за цвета волос. И она получила индивидуальную фотосессию

Восьмилетней девочке не разрешили принять участие в съёмках вместе с одноклассниками из-за нарощенных красных волос. Ребёнок в слезах рассказал об этом родителям и всё закончилось лучше, чем если бы школьнице сразу разрешили сфотографироваться.

Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography

Как сообщает CNN, утром Мэриан Скотт как обычно пошла в школу. Ей и раньше доводилось ходить с красными волосами, никаких замечаний к внешнему виду ученицы работники школы не высказывали.

Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography

Однако в тот день класс должен был фотографироваться. Девочке не разрешили сниматься вместе с одноклассниками, поскольку, как выяснилось, она нарушила дресс-код. Волосы должны быть естественных цветов.

Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography

Об этой истории узнал фотограф Джерман Хортон. Мужчина договорился с девочкой о фотосессии и попросил, чтобы она непременно сделала причёску со своими красными волосами.

Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography

В итоге у Мэриан были индивидуальные съёмки, как у настоящей звезды. Девочка и её родители были очень счастливы. Хортон пояснил, что решил сделать это, чтобы у ребёнка не развились какие-либо комплексы, он хотел вернуть школьнице уверенность в себе.

Фото: facebook.com/JermaineHortonPhotography