Из-за школьных правил девочка боялась ходить в туалет и оказалась в больнице

Как сообщает WalesOnline, инцидент случился в британском городе Кардифф. В одной из школ существовало правило, что дети от 4 до 11 лет берут туалетную бумагу из раздатчика в коридоре. Если бумаги не хватит, то придётся выйти из туалетной кабинки, чтобы взять ещё. В итоге одни дети брали больше необходимого, другие – недостаточно.

Мама девочки, Фахмин Ханум, сказала, что её дочка три дня находилась в больнице из-за сильных болей в животе. Медосмотр показал, что у пациентки запор. После этого Фахмин задумалась. Её ребёнок нормально ходил на горшок. В детском саду тоже никаких проблем с этим не возникало.

Женщина решила поговорить с девочкой, надеясь выяснить причины случившегося. Ханум узнала, что ребёнок прекратил ходить в туалет, потому что боялся, что не хватит бумаги и придётся испачкаться (один раз это случилось), чтобы выйти в коридор за дополнительной.

Фахмин сходила в школу и убедилась – в кабинках не было туалетной бумаги, её нужно было брать заранее. Женщина пошла к директору, которая пояснила, что правило было введено для того, чтобы дети не забивали канализацию излишками бумаги.